Miercuri, 31 Mai 2023, 18:12

Daniel Ișvanca

0

Situația de la CFR Cluj este una destul de tensionată, după ce ardelenii au jucat cu emoții până în ultima etapă pentru a prinde barajul de calificare în Conference League. Recent, s-a discutat despre plecareaui Dan Petrescu, care ar avea o ofertă concretă din Coreea de Sud.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

CFR Cluj va juca baraj pentru Conference League cu FC U Craiova 1948

CFR Cluj va juca pe 1 iunie împotriva celor de la FC U Craiova 1948 în barajul pentru preliminariile Conference League.

Situația de la gruparea ardeleană nu este deloc una liniștită, mai ales după ce au apărut zvonurile conform cărora Dan Petrescu ar urma să dea curs unei oferte primite din Coreea de Sud.

Într-o conferință de presă ce a avut loc miercuri, actualul antrenor al celor de la CFR Cluj a lămurit problema privind plecarea din SuperLiga și a subliniat faptul că postul său depinde de decizia patronului.

„Nu am, am mai multe oferte, dar din Coreea nu. Am din alte ţări dar mai am contract un an. Eu nu pot să ascult ofertele până când patronul CFR nu îşi dă acordul. El va decide viitorul meu. Am contract un an, ştiţi clauza pe care o am în contract. Patronul lui CFR va decide.

Eu vreau să rămân în continuare. Depinde şi de rezultatul ăsta foarte mult şi după meci ne vom întâlni. Nu o să decid eu după meci dacă rămân. Eu vreau să duc contractul până la capăt, dar nu depinde de mine.” - a transmis „Bursucul”.

Mai mult decât atât, Cristiano Bergodi a fost dat ca favorit pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu, iar antrenorul CFR-ului a abordat și această problemă.

„Prin câte am trecut eu în şase ani aici... Ce pot să zic? Bergodi e un gentleman, un antrenor senzaţional. Nu am discutat cu nimeni din conducere. Nu trebuie să comentez eu.” - a încheiat Dan Petrescu.