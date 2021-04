Prima surpriză de la CM de Snooker

Locul opt în ierarhia mondială, Stephen Maguire a părăsit Campionatul Mondial de Snooker încă din primul tur, scoțianul fiind învins de un adversar aflat pe poziția 69 în clasament.







Ediția din 2021 a Mondialului de Snooker și-a bifat și prima surpriză: Maguire fiind eliminat. Văzut mare favorit la victorie, scoțianul nu și-a găsit ritmul, a greșit mult și a fost depășit de Jamie Jones.







Galezul s-a impus cu 10-4 și așteaptă acum să afle numele viitorului adversar: învingătorul duelului dintre Ding Junhui (9 mondial) și Stuart Bingham (18).







S-au mai disputat duminică la Crucible:



Yan Bingtao vs Martin Gould 10-6

David Gilbert vs Chris Wakelin 10-4

Neil Robertson vs Wenbo Liang 10-3.







Campionatul Mondial de snooker se desfășoară între 17 aprilie și 3 mai la Sheffield. Organizatorii vor permite treptat prezența spectatorilor în tribune, urmând ca la marea finală Crucible să funcționeze la o capacitate de 100%.



Meciurile de la CM snooker sunt în direct pe Eurosport.





Numărul fanilor prezenți la Crucible va crește treptat, odată cu înaintarea în competiție:



Turul I: Incinta va fi ocupată la 33% din capacitate.



Turul II: 50% din capacitate.



Sferturi și semifinale: 75% din capacitate.



Finala: 100% din capacitate.





