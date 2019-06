Rafael Nadal, atitudinea negativă după accidentare, victoria de la Roland Garros și ce spune despre recordul lui Federer: "E o motivație, dar nu o obsesie"

Rafael Nadal a triumfat duminică la Roland Garros pentru a 12-a oară în carieră. Măcinat de accidentări la începutul sezonului, ibericul nu era sigur de participarea la Grand Slam-ul parizian, iar asta face ca victoria să fie una specială. Nadal a povestit, într-o conferință de presă, cum a clacat după retragerea de la turneul de la Indian Wells și cum a reușit să își schimbe atitudinea negativă. În plus, spaniolul a precizat că scopul lui nu este să egaleze recordul lui Roger Federer în ceea ce privește numărul de trofee de Grand Slam. "Este o motivație, dar nu este o obsesie", a spus Nadal.





Rafael Nadal a avut un început de sezon dificil, fiind măcinat de accidentări. Spaniolul a fost nevoit să retragă chiar înainte de debutul la primul turneu al anului, la Brisbane, din cauza unei accidentări la coapsa stângă. După finala de la Australian Open, a fost eliminat de Nick Kyrgios în optimile de la Acapulco. Coșmarul a continuat pentru Nadal și la Indian Wells, unde a fost forțat să se retragă înaintea partidei cu Roger Federer din semifinale, din cauza unei accidentări la genunchiul drept.







Nadal a luat o pauză de o lună și a revenit pe teren la Monte Carlo (primul turneu pe zgură), unde s-a oprit în semifinale (învins de Fabio Fognini). Apoi, a fost eliminat de Dominic Thiem în semifinale la Barcelona și de Stefanos Tsitsipas în penultimul act de la Madrid. Înainte de participarea la Roland Garros, ibericul a triumfat la Roma (victorie în finală cu Novak Djokovic).





La Roland Garros, Rafael Nadal l-a învins în finală pentru al doilea an consecutiv pe Dominic Thiem, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, după trei ore de joc.







Perioada dificilă prin care a trecut face victoria de la Roland Garros să fie specială





"Da, nu numai anul acesta - anul trecut a fost un an dificil. Am reușit să termin doar șapte turnee pe parcursul întregului an. Am terminat pe locul 1. Am avut șansa să câștig aici anul trecut, iar la Wimbledon am fost foarte aproape. La US Open a trebuit să mă retrag. Deci, o mulțime de probleme, și apoi la sfârșitul sezonului am avut probleme cu genunchiul. Apoi a trebuit să mă operez





Și acest început al sezonului, nivelul de tenis a fost pozitiv, dar din nou, unele probleme, nu? Ca și la Indian Wells, Brisbane, Acapulco ... prea multe probleme în ultimele 18 luni. Deci asta face ultimele săptămâni foarte, foarte speciale.



Toate lucrurile prin care am trecut îmi dau probabil acea pasiune suplimentară când joc, pentru că știu că nu voi fi aici pentru totdeauna. Așa că am încercat să fiu pozitiv, să trăiesc intens și să fiu pasionat de ceea ce fac", a spus Rafael Nadal, potrivit rolandgarros.com.







Momentul în care a clacat și cum și-a schimbat atitudinea negativă







"După Indian Wells, mental am fost la pământ. Din punct de vedere fizic și mental, dar eu întotdeauna am acordat mai multă atenție aspectului mental. Din punct de vedere mental, am pierdut puțin acea energie, pentru că am avut prea multe probleme la rând.





Pentru mine a fost atât de important că am avut oamenii potriviți în jurul meu, echipa și familia mea. Asta ajută foarte mult. Sincer, la Monte Carlo și la începutul turneului de la Barcelona lucrurile erau dificile pentru mine, pentru că mental nu mai aveam plăcerea de a juca. Eram prea îngrijorat de sănătate și, să fiu sincer, prea negativ", a declarat Nadal.







"O variantă era să mă opresc pentru o vreme"





Victoria dificilă cu Leonardo Mayer (6-7, 6-4, 6-2) în primul tur la Barcelona l-a făcut pe Nadal să își schimbe atitudinea și mentalitatea. "Am reușit să rămân singur timp de câteva ore în cameră și să mă gândesc la ce se întâmplă, ce trebuie să fac. Trebuia să decid, nu? O variantă era să mă opresc pentru o vreme și să-mi recuperez corpul, iar cealaltă era să-mi schimb drastic atitudinea și mentalitatea pentru a juca în următoarele câteva săptămâni. Atitudinea corectă, pasiunea, asta este singura cale de a mă întoarce acolo unde sunt astăzi ", a spus spaniolul







Despre egalarea recordului lui Federer în ceea ce privește numărul de trofee de Grand Slam





Nadal a câștigat la Roland Garros al 18-lea titlu de Grand Slam din carieră, fiind pe locul doi în clasamentul all-time. Spaniolul este depășit doar de Roger Federer, care a câștigat de-a lungul timpului 20 de trofee majore.





"Nu am încercat niciodată să mă gândesc, bine, o să-l prind pe Roger sau nu. Să fiu sincer, nu sunt foarte îngrijorat de lucrurile astea. Nu poți fi frustrat tot timpul pentru că vecinul are o casă mai mare decât tine sau un televizor mai mare sau o grădină mai bună. Eu nu văd viața așa", a precizat numărul 2 ATP.





Este o motivație, dar nu o obsesie





"Ei bine, este o motivație, dar nu este o obsesie. Dacă mă întrebi dacă vreau, bineînțeles; Este un scop în cariera mea? Nu. Nu asta mă face să mă ridic în fiecare dimineață ca să să merg să mă antrenez și să joc. Nu este modul în care văd sportul și nu este modul în care mă gândesc la cariera mea sportivă.





Vreau să-mi urmez propria călătorie, să-mi dau cele mai bune oportunități și să-mi dau posibilitatea de a concura la cel mai înalt nivel. Și dacă ajung într-o poziție precum cea în care sunt astăzi, ca eu să fiu cel care a câștigat cele mai multe titluri din istorie la Ronland Garros, bine, totul este foarte bine. Dar nu cred că viitorul meu va fi mai valoros dacă egalez recordul lui Federer sau dacă fac ceva precum Djokovic sau orice altceva", a mai spus Nadal.







Ce urmează pentru Rafael Nadal





"Nu. (n.r nu va participa la alt turneu înainte de Wimbledon). Cea mai bună pregătire pentru mine va fi să fiu în stare fizică bună. După cum știe toată lumea, îmi place să joc pe iarbă. Dar toată lumea știe și că nu pot juca mai multe săptămâni la nivel înalt. În ultimii ani, am făcut asta și a fost destul de reușit, deci de ce să schimbăm", a precizat Nadal, care anul trecut a ajuns până în semifinale la Wimbledon (a fost învins în cinci seturi de Novak Djokovic).





Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 1-14 iulie.







Câștigători Roland Garros (era Open):



1 Rafael Nadal 12 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 și 2019)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.



Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1. Roger Federer 20

2. Rafael Nadal 18

3. Novak Djokovic 15

4. Pete Sampras 14



Cele mai multe titluri la un singur turneu:



Rafael Nadal - Roland Garros 12

Rafael Nadal - Monte-Carlo 11

Rafael Nadal - Barcelona 11

Roger Federer - Halle 9

Roger Federer - Basel 9

Rafael Nadal - Roma 9





Rafael Nadal, titluri de Grand Slam: Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013, 2017).





