Dominic Thiem: "Nimeni nu știe cum să îl învingă pe Nadal la Roland Garros. A dovedit că este unul dintre cei mai buni din toate timpurile"

Ajuns pentru a doua oară consecutiv în finala de la Roland Garros, Dominic Thiem nu a reușit nici de această dată să își îndeplinească visul de a câștiga un trofeu de Grand Slam. Rafael Nadal și-a arătat încă o dată supremația pe zgura pariziană, impunându-se pentru a 12-a oară în carieră. Thiem a declarat, într-o conferință de presă, că nimeni nu știe cum să îl învingă pe spaniol la Roland Garros, precizând că acesta a dovedit că este cel mai bun din toate timpurile.





"Începutul a fost foarte intens, dar și foarte deschis. Am avut o scădere de ritm în al treilea set. Nu am putut să rămân agresiv ca în setul al doilea și el a venit peste mine. A jucat foarte bine. Cu 18 titluri de Grand Slam, el a dovedit că este unul dintre cei mai buni din toate timpurile. Încă o dată, am avut o mică scădere la începutul celui de-al treilea set. Împotriva oricui altcuiva nu ar fi fost dramatic, dar nu și împotriva lui.





M-am simțit bine (n.r. din punct de vedere fizic). Într-adevăr, până la al treilea set a fost bine. A fost această mică scădere care nu ar fi avut consecințe dacă în fața mea nu era Nadal", a declarat Dominic Thiem, potrivit L'Equipe.





Întrebat dacă a fost surprins că Nadal a venit atât de des la fileu (n.r. de 27 de ori), Thiem a răspuns: "În circuit, toată lumea vă va spune că este unul dintre cei mai buni jucători la fileu. Ultima dată când a ratat un voleu, trebuie să fi fost cu șapte ani în urmă (râde). Mai presus de toate, funcționează perfect pentru a deschide terenul și pentru a juca ușor cu voleul. Deci, nu, nu am fost surprins."





Învins pentru a doua oară consecutiv de Nadal în finala de la Roland Garros, Thiem a declarat că nimeni nu știe cum să îl învingă pe spaniol pe zgura de la Paris. "Dacă aș fi știut, aș fi fost puțin mai fericit acum. Nimeni nu știe. De 12 ori a fost în finală și de 12 ori adversarul nu a găsit soluția. De la un an la altul își îmbunătățește jocul și dacă nu ar face-o, nu ar fi acolo".





Thiem: Visul meu este să câștig Roland Garros







"Cred că sunt pe drumul cel bun. Visul meu este să câștig Roland Garros și nu am fost atât de departe. Voi continua să muncesc. Sâmbătă, am obținut una dintre cele mai mari victorii ale mele împotriva lui Novak Djokovic. Duminică, pierd și inevitabil nu mă simt la fel de bine. Aceasta este brutalitatea tenisului", a spus Dominic Thiem.





Rafael Nadal l-a învins pentru al doilea an consecutiv pe Dominic Thiem în finala de la Roland Garros, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, după trei ore de joc. Ibericul și-a trecut în palmares al 12-lea trofeu la Roland Garros și al 18-lea de Grand Slam din carieră.







Câștigători Roland Garros (era Open):



1 Rafael Nadal 12 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 și 2019)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.



Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1. Roger Federer 20

2. Rafael Nadal 18

3. Novak Djokovic 15

4. Pete Sampras 14



Cele mai multe titluri la un singur turneu:



Rafael Nadal - Roland Garros 12

Rafael Nadal - Monte-Carlo 11

Rafael Nadal - Barcelona 11

Roger Federer - Halle 9

Roger Federer - Basel 9

Rafael Nadal - Roma 9





