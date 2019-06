​LiveText Rafael Nadal vs Roger Federer 6-3, 0-0

Roland Garros, semifinale

Statistica rivalității dintre Federer și Nadal:

Roger Federer și Rafael Nadal se vor întâlni pentru a 39-a oară, fiind a treia cea mai importantă rivalitate din Era Open în ceea ce privește numărul de partide jucate, după Nadal vs Djokovic (54) și Federer vs Djokovic (47).

Federer a câştigat ultimele cinci partide jucate cu Nadal. Ultima întâlnire a avut loc în finala turneului de la Shanghai, in 2017, când elveţianul s-a impus cu 6-4, 6-3.

Cei doi rivali ar fi trebuit să se înfrunte în semifinalele turneului Masters de la Indian Wells din acest an, dar ibericul s-a retras înaintea meciului din cauza unei accidentări la genunchiul drept.

Nadal conduce cu 23-15 în meciurile directe cu Federer, cele mai multe victorii fiind obținute pe zgură (13-2).

Pe hard, cele mai multe victorii au fost adjudecate de Roger Federer (11-9).

Ultima întâlnire pe zgură între Rafael Nadal și Roger Federer a avut loc în 2013, în finala turneului de la Roma, câștigată de spaniol cu 6-1, 6-3.

Nadal și Federer s-au întâlnit de nouă ori în faza semifinalelor, ibericul impunându-se de șase ori.

Cei doi jucători s-au mai înfruntat de 12 ori în cadrul turneelor de Grand Slam. Spaniolul conduce cu 9-3.

Roger Federer are în palmares 100 de titluri ATP, dintre care 20 de Grand Slam, în timp ce Nadal a cucerit de-a lungul timpului 81 de trofee, dintre care 17 de Grand Slam (11 la Roland Garros).

Rafael Nadal deține recordul titlurilor Masters (34). Federer este pe locul trei la acest capitol, cu 28 de titluri, fiind întrecut doar de Nadal și Novak Djokovic (33).

De la debutul în circuitul ATP, Federer a câștigat din premii $123,632,204, iar Nadal a obținut $106,957,186.

Nadal și Federer au petrecut împreună 506 săptămâni pe primul loc în clasamentul ATP, aproape zece ani: 310 de săptămâni pentru Federer și 196 pentru Nadal.

Parcursul celor doi jucători până în semifinale la Roland Garros:





Roger Federer





Turul I: 6-2, 6-4, 6-4 cu Lorenzo Sonego (Italia, 74 ATP)

Turul II: 6-4, 6-3, 6-4 cu Oscar Otte (Germania, 144 ATP)

Turul III: 6-3, 6-1, 7-6(8) cu Casper Ruud (Norvegia, 63 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Leonardo Mayer (Argentina, 68 ATP)

Sferturi: 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4 cu Stan Wawrinka (Elveția, 28 ATP)





Rafael Nadal





Turul I: 6-2, 6-1, 6-3 cu Yannick Hanfmann (Germania, 180 ATP)

Turul II: 6-1, 6-2, 6-4 cu Yannick Maden (Germania, 114 TP)

Turul III: 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 cu David Goffin (Belgia, 29 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Juan Londero (Argentina, 78 ATP)

Sferturi: 6-1, 6-1, 6-3 cu Kei Nishikori (Japonia, 7 ATP)

Lovitura lui Rafa este atenuată de banda fileului, iar Roger pune o scurtă de senzație. Serviciu bun spre exterior, forehand-ul lui Nadal iese afară. Roger urcă prea repede la fileu și este prins pe picior greșit de iberic. Nadal câștigă punctul cu un lob extraordinar din defensivă.Roger pune presiune la retur și câștigă primul punct al game-ului. Rafale de vânt pe Philippe Chatrier, zgură se ridică de pe teren. Roger vrea să închidă în lung de linie, dar mingea se oprește în fileu. Rafa se întinde, dar nu mai poate returna în teren, forehand-ul lui Roger a fost excelent. Nadal servește bine spre exterior și continuă pe contre-pied. Încă un serviciu bun, returul ajunge în culoarul de dublu. Minge de set pentru Rafa. Lovitura spaniolului iese în afara terenului după ce lovesște banda. Statistici asemănătoare la punctele câștigate cu primul serviciu. Roger pierde un punct pe care l-a controlat. Rafael Nadal închide primul set după 51 de minute de joc, cu o lovitură excelentă în cross.Roger câștigă rapid primele două puncte (a avut și un as). Rafa încearcă passing-ul, dar mingea se oprește în fileu. Game alb pentru Roger.Roger se poziționează prea târziu pentru lovitură și dă în fileu. Rafa câștigă cu forehand-ul, mingea a atins și banda fileului. Slice-ul ibericului nu trece de fileu. Rafa avansează ușor-ușor și are un voleu bun. Minge prea lungă trimisă de această dată de spaniol. Rafa câștigă unul dintre cele mai frumoase puncte cu o lovitură în cross.Federer ratează complet forehand-ul. Încă o urcare la fileu câștigătoare a elvețianului. Nadal este adus la fileu cu o scurtă și pasat. O minge scurtă a lui Roger, Nadal profită și închide cu forehand-ul. Federer mai face o eroare neforțată, minge de break pentru Rafa. Vântul alungă mingiile de lângă jucători, însă cei doi titani fac față exemplar. Rafa trimite afară. Roger încearcă scurta, dar lovește prea tare cu slice-ul. Banda fileului oprește slice-ul spaniolului. Rafa mai obține o minge de break, dar Roger se poziționează excelent după serviciu și salvează cu forehand-ul. Încă un serviciu bun. Cei doi urcă la fileu, însă reflexele lui Rafa se dovedesc a fi mai bune. Roger închide slab, cu un slice afară, un punct foarte frumos, cu lovituri puternice de ambele părți. Încă o șansă de break salvată cu serviciul. Rafa ajunge extraordinar la un serviciu spre exterior și trimite o minge care-l prinde prea avansat pe Roger. Serviciu îl pune din nou în poziție câștigătoare pe Federer. Elvețianul lovește cu rama... Rafa lovește mai puternic, Roger nu rezistă și trimite în fileu. Break pentru Nadal.Roger ratează returul. De această dată, Federer returnează foarte lung și îl surprinde pe iberic. Vântul îl incomodează pe Rafa, care amână serviciul. Roger este extraordinar la fileu, nu lasă nimic să treacă și controlează bine un voleu. Backhand în fileu al elvețianului (30-30). Federer atacă puternic, dar forehand-ul său nu trece. Slice foarte bun al lui Roger, Rafa lovește prea puternic și mingea iese afară (40-40). 7-3 pentru Federer, atât la lovituri direct câștigătoare, cât și la erori neforțate. Roger trimite excelent în cross, Rafa ajunge târziu și returnează în fileu. Minge prea lungă a lui Nadal, rebreak Federer.Primul as al partidei îi aparține lui Roger. Retur în fileu. Forehand excelent al lui Nadal, care prinde linia de fund. Rafa se apără bine în primă fază, însă Roger închide cu forehand-ul. Elvețianul se deplasează foarte bine. Încă un as.Serviciu la teu al spaniolului. Roger mai pierde un schimb, mngea se oprește în banda fileului (cinci erori neforțate de partea lui Federer, două pentru Nadal). Retur afară al elvețianului. Încă un serviciu foarte bun, game alb.Federer trimite prea lung cu forehand-ul. Nadal extinde bine brațul și închide punctul cu forehand-ul. Un serviciu foarte bun, la mediană (15-30). Elvețianul mai ratează o dată cu forehand-ul, la Paris bate vântul, loviturile sunt greu de controlat. Nadal este incomodat de vreme și trimite afară, dar mai are o minge de break. Roger vine la fileu și închide punctul pe contre-pied. Pălării zboară pe deasupra terenului. Nadal îl pasează foarte bine pe elvețian. Lovitura lui Federer se oprește în fileu, break pentru Nadal.Rafael Nadal servește primul. Un punct disputat pe care Federer îl câștigă după ce lovitura sa lungă a prins linia și l-a surprins pe Rafa. Un serviciu spre corp al ibericului, Roger nu poate returna. Reverul lui Federer se oprește în fileu. Minge prea lungă a lui Nadal (30-30). Fedex găsește un unghi incredibil cu backhand-ul său cu o mână și obține o minge de break. Un serviciu cu foarte mult efect spre exterior din partea ibericului, Roger ajunge prea târziu la minge. Încă un serviciu în corp, Rafa revine la conducerea game-ului. Nadal pune o scurtă, dar Federer ajunge la timp, controlează schimbul și închide cu un voleu. Roger ratează o lovitură ușoară. Federer ajunge prea târziu la o minge și spaniolul își face serviciul.16 grade Celsius la Paris în acest moment, foarte posibil să înceapă și ploaia astăzi.Damien Dumusois este arbitrul de scaun al partidei.10 ore și 45 de minute a petrecut Rafa pe teren la acest Roland Garros. Federer a jucat 15 minute în plus.Nadal și Federer intră în arenă.