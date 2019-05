Simona Halep: "Îi simt lipsa lui Darren, când mă uitam la el în momente grele îmi transmitea liniște"

Corespondență de la Paris

​Simona Halep s-a calificat în turul trei de la Roland Garros, după un meci de trei seturi cu Magda Linette (6-4, 5-7, 6-3). La finalul partidei, numărul trei mondial a precizat că a avut unele probleme de sănătate (la stomac) și că se bucură că partida s-a încheiat joi, fără să fie nevoită să revină vineri pe teren. De asemenea, Simona a vorbit și despre actualul staff, precizând că este mulțumită de aceștia, dar și că îi simte lipsa lui Darren Cahill: "a avut acea experiență în care atunci când mă uitam la el în momente grele îmi transmitea liniște".



Despre problemele din timpul meciului





"Sunt un pic obosită, mi-a fost rău pe toată durata meciului, dar important este că am reușit să câștig și acum mă simt mai bine după ce am făcut un masaj. Stomacul un pic, am avut o stare de rău, nimic grav și nimic serios" - Simona Halep, într-o conferință de presă.







Ce ar fi trebuit să facă pentru a evita decisivul







"Mereu când am jucat cu jucătoarele din TOP 10 m-am extramotivat și probabil și ele fac același lucru. Într-adevăr a jucat un tenis foarte (n.r. Linette), foarte bun, a alergat foarte bine și meciul a fost extrem de dificil pentru amândouă, dar a fost un meci bun.





Cred că nu am jucat destul de înalt suficient de mult și am jucat foarte mult pe mijloc din punctul meu de vedere. Acum pe moment îmi dau seama de acest lucru. Cred că ar fi trebuit să deschid mai mult terenul și aș fi avut o șansă mai bună să termin, dar am fost aproape să termin în două seturi. Nu s-a întâmplat, a fost o victorie foarte importantă" - Simona Halep.







Nu îi place să joace seara



"E adevărat (n.r. că nu a fost mulțumită de tensiunea din racordaj la începutul meciului), dar cred că mai mult era terenul. Era ud, vremea un pic, atmosfera era grea și nu pleca mingea. Cred că a fost doar o mică scuză pentru mine, racheta, într-adevăr jocul a fost mai lent astăzi. Nu îmi place să joc seara, chiar un pic am avut emoții spun așa fiind programată ultimul meci, dar asta e și trebuie să joc ceea ce primesc" - Simona Halep.





Despre cum și-a păstrat calmul





"Cred că experiența meciurilor de până acum, am mai fost în situația asta, am învățat din alte meciuri. Am stat calmă, am știut că trebuie să rămân la fel de pozitivă, că sunt capabilă să câștig meciuri și am câștigat.

Nu știu dacă m-a surprins (Linette), cred că tot jocul ei a fost extraordinar și știam că este o jucătoare solidă, iar astăzi cred că a jucat poate cel mai bun meci al ei" - Simona Halep.





S-a gândit că meciul ar putea fi întrerupt





"M-am gândit la acest lucru (n.r. că meciul ar fi putut fi întrerupt din cauza întunericului sau a ploii) când aveam 5-1, nu-mi doream să se întâmple acest lucru, era foarte greu să revin mâine pentru un game sau pentru mai multe. Bine că s-a termina așa și așa să fie!





Poate fi un avantaj pentru mine (n.r. faptul că meciul Tsurenko vs Krunic nu s-a încheiat și va fi reluat vineri), dar vom juca peste două zile, așa că meciu o să fie deschis și vom vedea ce va ieși" - Simona Halep.







Tsurenko vs Krunic







"Cu amândouă am mai jucat, cu Tsurenko am jucat de foarte multe ori, am câștigat meciurile, însă nu este un meci ușor, mereu a fost dificil, este o jucătoare care se folosește de forța ta și ar trebui să joc mai inteligent, mai deștept.







Cu Krunic am jucat demult, nu știu exact acum cum joacă, mă voi uita un pic însă e turul trei, deja nivelul crește și vreau să fiu concentrată pe jocul meu mai mult" - Simona Halep.







Despre când va juca dublu mixt







"A spus bine (n.r. Horia Tecău despre când vor juca împreună dublu mixt) că vom juca la US Open" - Simona Halep.







Simte lipsa lui Darren Cahill







"Cu siguranță mai am de progresat multe lucruri, asta încerc să fiu zi de zi, este obiectivul meu principal să devin mai bună pe teren și în afara lui. Deja consider că am progresat la atitudine, consider că toate lucrurile pe care Darren mi le-a spus acum le pun în practică cât se poate de bine, încerc să fac tot ce pot. Bineînțeles că îi simt lipsa (n.r. lui Darren Cahill), e un antrenor extraordinar și acum încerc să mă adaptez și la noua echipă, încerc să mă adaptez cu tot ce se întâmplă în jurul meu. Important este că mi-am câștigat două meciuri aici și încă turneul este în față" - Simona Halep.







Despre laudele primite de la experții Eurosport





"Îmi dau încredere (n.r. comentariile pozitive primite de la Boris Becker, Mats Wilander, etc), este un lucru extraordinar că vorbesc atât de frumos despre mine, chiar știu tenis și stiu ceea ce spun. Nu va fi ușor să iau eu trofeul aici, meciurile vor fi tot mai grele, eu am o mică presiune și încerc să o transform într-o energie pozitivă. Mă simt bine, mă simt cu energie pe teren, mă simt pozitivă și am încredere. Acum ce va fi nu știu, o să vedem pe parcurs" - Simona Halep.







În setul doi cred că nu am avut șansă acolo la dreapt aceea cross care a ieșit puțin în aut, după aceea pe serviciul meu s-au întâmplat mai multe, m-am uitat la cer nu știu din ce cauză, dar nu analizam prognoza meteo, încercam să îmi iau energie, să termin meciul în momentul respectiv. Am pierdut game-ul și după aceea am încercat să rămân cât se poate de focusată pe ceea ce am de făcut și nu pe vreme și nici pe faptul că o să se întrerupă dacă se întunecă. A ieșit bine! Este foarte bine că am mâine o zi de pauză" - Simona Halep.







Despre actualul staff







"Din moment ce am ales echipa în așa fel, consider că este o echipă bună, o echipă potrivită în momentul acesta. Bineînțeles că am încredere, sunt pozitivi oamenii din echipa mea. Mă repet, îi simt lipsa lui Darren, a avut acea experiență în care atunci când mă uitam la el în momente grele îmi transmitea liniște, încerc să mă adaptez și la echipa nouă și cu siguranță este loc de progres din ambele părți" - Simona Halep.