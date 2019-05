Momentul de cumpănă, cele trei mingi de meci ratate și revenirea din decisiv

Corespondență de la Paris

Simona Halep a fost în control până când vedea cu ochi mari linia de sosire. Campioana en-titre de la Paris a trăit însă periculos exact când toată lumea era pregătită pentru conferința de presă. Simo a irosit trei mingi de meci, a adus-o pe Magda Linette <înapoi pe teren>, iar poloneza nu putea refuza un asemenea cadou nesperat (6-4, 5-7). Decisivul ne-a arătat însă că Halep a reușit să dea restartul la timp și să steargă din server amintirea șanselor irosite (6-3). Simo a urcat și a doua treaptă din cele șapte ale Grand Slam-ului parizian, iar pentru a treia se va duela cu Tsurenko sau Krunic.



Roland Garros: Simona Halep vs Magda Linette 6-4, 5-7, 6-3 / Românca, în turul al treilea după un meci pe care și l-a complicat singură







Primire de campioană







Pe cochetul Lenglen, Magda intră prima primind aplauze firave. De cealaltă parte, campioana en-titre este întâmpinată zgomotos. Diferență de doar trei centimetri între cele două jucătoare, însă poloneza (1.71 metri) pare mai înaltă decât o prezintă site-ul WTA.







Partida începe cu Linette la serviciu și cu un puternic miros de mâncare în arenă (în afara stadionului există multe locuri unde îți potoli foamea). Primul game este unul în care se poate observa foarte bine adâncimea loviturilor Simonei.







Poloneza se deplasează bine stânga-dreapta, dar nu poate evita startul de meci cu un break (un forehand în lung de linie minunat al Simonei, tribunele se conectează pentru prima dată la execuțiile numărului trei mondial).







Jocul de picioare, impresionant







Linette trimite mult pe mediană, nu vrea să o lase pe Simona să deschidă unghiurile. Totuși, acest lucru se întâmplă: jocul de picioare funcționează la un nivel înalt, sportiva noastră are o viteză în plus, iar Halep mai pune un game în dreptul ei (2-0, este startul de partidă pe care suntem singuri că și-l dorea).







Poloneza stăpânește foarte bine voleul drive, deși nu îl execută neapărat dintr-o poziție confortabilă. Simona adună punct cu punct precum o furnicuță care vrea să o găsească iarna pregătită, iar după un raliu lung câștigat strânge pumnul - multă concentrare în privirea fostului lider mondial.







După o dublă greșeală a lui Linette, se aude din tribune: "Bravo, Simo!". Racordajul Simonei a rezistat aproape trei game-uri, un sunet spart, iar apoi Halep a schimbat obiectul muncii.







O ușoară stare de acalmie în jocul Simonei: ratează mingi de 3-0, iar mai apoi nu își poate apăra serviciul (2-2). Rămâne însă calmă, cere prosopul și se duce liniștită la primire. Este foarte important ca starea interioară să <lucreze> astăzi în favoarea și nu împotriva Simonei.







Se agită și fanii români







De la 0-40, Simona nu poate închide game-ul, o serie de inexactități au oprit-o să facă break-ul. La egalitate, Halep agață formidabil o minge de lângă plasă, iar fanii români se fac auziți cu adevărat pentru prima dată.







Până la urmă, Magda nu poate opri inevitabilul: Halep face break-ul, iar cel puțin până în acest moment senzația este următoarea: un joc de-a șoarecele și pisica. Linette a revenit de la 0-2, dar la prima accelerare a Simonei, poloneza dispare din oglinda retrovizoare.







Publicul vrea spectacol, tocmai de aceea poloneza primește multe încurajări, inclusiv din partea fanilor francezi (pot fi recunoscuți după accent). A trecut o jumătate de oră și s-au încheiat doar șase game-uri (4-2). Se joacă în salturi: 2-0, 2-2, 4-2.







Ieșită în afara culoarului de dublu, Simona lansează un trasor cu dreapta inside-in, iar de la masa presei se aude un "o, la, lala". 5-2, iar Halep va servi pentru câștigarea setului.







Linette scoate de la naftalină câteva lovituri cu adevărat impresionante, forehand-ul este letal în lungul liniei, iar Simona acceptă lovitura câștigătoare (5-3). O minge se plimbă pe banda fileului și alege până la urmă să rămână în terenul polonezei. Un oftat general se aude din tribune. Fileul <agață> prea multe execuții ale Simonei, iar de la 5-2 ajungem la 5-4. Halep va servi încă o dată pentru a trece setul în dreptul ei și pentru a evita prelungirile.







Simona închide setul de la lansare (6-4). Cu toate că a dat unele semne de rătăcire pe finalul manșei, Halep a transmis multă încredere, control și ideea că setul nu avea cum să ajungă în altă parte, ci doar în statistica ei. Cu o mai mare concentrare în anumite momente, Simona ar fi putut câștiga setul cu mult înaintea celor 50 de minute...







Cât de mult contează să mai dai o minge în plus





Simona se întinde dintr-o parte în alta, lasă urme lungi pe zgura pariziană, iar Magda (deși a condus categoric un raliu) nu poate închide punctul - este frustrant să îți tot vină mingea înapoi...Uneori, Halep pare un perete umblător.







O privire ironică a Simonei spre propria lojă după ce Linette reușește o lovitură câștigătoare (nu a avut nicio reacție), iar după ce poloneza a trecut în avantaj pe tabelă (1-0), publicul se mobilizează și se aude un "Magda, Magda!" din mai multe piepturi. Ca spectator neutru, este normal să îți dorești un meci lung, echilibrat, spectaculos. În general, outsiderii ocupă un loc aparte în inimile privitorilor.







Halep este din ce în ce mai vocală, semn că urmează o accelerare în jocul său: forehand-ul inside-in curăță tușa, dar are și Linette un răspuns pe măsură. Publicul începe să guste tot mai mult ceea ce se întâmplă pe teren. Într-adevăr, Simona trece la următorul nivel, iar poloneza se uită în gol după ce Halep face break-ul.







Pe un contre-pied al Simonei, Magda este aproape de o accidentare: s-a lovit cu racheta în picior. Nu este însă nimic grav, iar la următorul punct Simona trimite un as la teu: formidabilă traiectorie a luat mingea (mult efect, Lenglen oferă o vizibilitate incredibilă de la masa presei - e aproape de teren).







Simona rulează în deplin control (5-3), pe banda de viteză, iar Magda nu are motorul necesar pentru a ține pasul, deși face mari eforturi. De fapt, poloneza nu a jucat deloc rău astăzi: are lovituri clare, o deplasare laterală bună, scurte inteligente, dar pur și simplu Halep este la un alt nivel. Nu este nevoie de o Simona la 100% pentru ca meciul să fie câștigat.







Trei mingi de meci ratate







Prima minge de meci nu a zăbovit mult pe Lenglen, spre bucuria plătitorilor de bilete care vor mereu spectacol. Meciul se prelungește (5-4), iar Halep se va afla într-o situație în oglindă cu primul set: servește pentru a închide setul, iar de această dată și meciul.







Din înaltul tribunei se aude: "Magda, we believe in you!". Simona nu pare impresionată, însă defensiva la sacrificiu a polonezei aduce salvarea: și a doua minge de meci a fost anulată. Precum Sisif, Halep o ia de la capăt, pune mare presiune cu forehandul, obține a treia minge de meci, însă nici de această dată partida nu se termină. Delir în tribune, lumea simte miros de sânge (5-5).







Lenglen-ul prinde viață, iar steagurile poloneze răsar precum ciupercile după ploaie: scăpată dintr-o situație limită (a salvat trei mingi de meci), Linette se află pe un val de încredere - la fel și fanii ei. De necrezut pentru acum cinci minute situația actuală: 7-5 pentru Magda, vom avea decisiv...







Trezită parcă după un duș rece, Simona strânge rândurile, încearcă să elimine din server amintirea celor trei mingi de meci și o ia de la capăt cu munca: la 2-0 în favoarea ei, trăirile ies la suprafață, iar Halep se bucură precum un copil după un backhand în lungul liniei de mare calitate. Da, se face 3-0.







Linette nu renunță: câștigă contra servicului (3-1), dar Simona nu intră în panică și se mai impune încă o dată de la primire (4-1). Nori tot mai negri deasupra Parisului, întunericul este aproape, iar poloneza servește pentru a rămâne în meci. O face cu mult curaj, iar noi am ajuns din nou în momentul în care se vede linia de sosire (5-2).







Pe lângă întuneric, începe să plouă, nu ar fi deloc o veste bună ca meciul să se încheie vineri...Între timp, Linette continuă cursa de revenire (5-3).



Din fericire, Simona pune capăt, la momentul oportun, unui meci în care și-a complicat singură existența: partida de pe Lenglen se încheie printre picături și atât de aproape de întuneric...