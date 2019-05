Roland Garros: Simona Halep vs Magda Linette 6-4, 5-7, 6-3 / Românca, în turul al treilea după un meci pe care și l-a complicat singură

”În setul al doilea am condus, dar nu m-am simțit prea bine. Cred că trebuie să fiu mai agresivă pe viitor, am avut momente de cădere azi. Am făcut tot ce am fost în stare, mă bucur că am ajuns în turul al treilea. Vreau doar să mă simt bine, mă gândesc să câștig orice meci. Sunt calmă, sunt doar puțin obosită”, a declarat Simona, pentru Eurosport.

Partida care decide adversara Simonei Halep din turul al treilea a fost întreruptă din cauza întunericului. După două ore și 25 de minute, Aleksandra Krunic (76 WTA) și Lesia Tsurenko (27 WTA) se află la egalitate, scor 7-5, 5-7, 6-6.

Pentru calificarea în turul al treilea, Simona va primi un cec în valoare de 143.000 de euro şi 130 de puncte WTA.



Statistica meciului Halep vs Linette:

Ași: 4-2

Duble greșeli: 4-1

Lovituri câștigătoare: 27-31

Erori neforțate: 44-42

Puncte câștigate cu primul serviciu: 61% (45/73) - 48% (29/60)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 34% (9/26) - 48% (24/50)

Puncte de break câștigate: 47% (8/17) - 60% (6/10)

Total puncte câștigate: 111 - 98

Durata partidei: 2h 11 min.

Cine este Magda Linette





Magda Linette s-a născut pe 12 februarie 1992, la Poznan (Polonia). Părinții sunt Tomasz și Beata, iar sora sa se numește Dagmara. Linette a început tenisul la șase ani, jucând prima dată pe tabloul principal al unui turneu WTA în anul 2013. Lovitura sa favorită este cea de backhand și ii place să evolueze pe hard și iarbă. Contrar acestor preferințe, turneul favorit este chiar cel de la Roland Garros, unde a obținut cea mai bună performanță în 2017 - turul al treilea: le-a învins pe Alizé Lim (Franța) și Ana Konjuh (Croația), înainte să fie eliminată de Elina Svitolina.





În prezent, Linette ocupă locul 87 în clasamentul modial. Cea mai bună clasare a fost locul 55 WTA, atinsă în februarie 2018.





Potrivit site-ului WTA, Magda Linette este antrenată de croatul Izo Zunic și britanicul Mark Gellard. Cel din urmă le-a mai antrenat, printre altele, pe Su-Wei Hsieh și Bethanie Mattek-Sands.





Palmares





Linette a câștigat un turneu de categorie 125K Series, în 2014, la Ningbo. A mai disputat două finale: la Tokyo în 2015 și la Bol (125K Series) în 2018. De asemenea, a jucat trei finale WTA la dublu: 2017 - Bogotá (cu Cepede Royg); 2016 - Hong Kong (cu Y.Xu); 2014 - Guangzhou (cu Alize Cornet). În circuitul ITF a câștigat 10 titluri, cel mai recent în 2016, la Cagnes-Sur-Mer.





Cel mai bun rezultat din 2019: semifinală la Hua Hin





Magda Linette și-a început sezonul 2019 cu o înfrângere la Shenzhen, în fața Soranei Cîrstea, scor 3-6, 3-6. Cel mai bun rezultat în acest an l-a obținut la turneul de la Hua Hin (Thailanda), unde a ajuns până în semifinale (a fost învinsă de Dayana Yastremska, scor 6-4, 6-3). În drumul său spre semifinale, Linette a învins-o în optimi pe Monica Niculescu, scor 4-6, 6-3, 6-2. În total, poloneza a înregistrat 13 victorii și 14 înfrângeri în actualul sezon.





Rezultatele obținute de Magda Linette pe zgură în 2019, înainte de participarea la Roland Garros (o victorie - 6 înfrângeri):





Charleston: turul I - învinsă de Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 7-6(7)

Bogota: optimi - învinsă de Astra Sharma, scor 6-4, 6-3

Rabat: turul I - învinsă de Ivana Jorovic, scor 6-3, 6-2

Madrid: turul I - învinsă de Anastasia Potapova, scor 1-6, 6-4, 6-2

Roma: turul I al calificărilor - învinsă de Alize Cornet, scor 6-4, 2-6, 6-3

Strasbourg: turul I - învinsă de Rebecca Peterson, scor (0)6-7, 6-1, 6-3





Simona Halep vs Magda Linette





Vârsta: 27-27

Locul nașterii: Constanța - Poznan, Polonia

Înălțime: 1,68 metri - 1,71 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în sezonul 2019: 24/8 vs 13/14

Victorii/înfrângeri în carieră: 474/205 vs 325/249 (potrivit WTA)

Titluri în 2019: 0-0

Titluri în carieră: 18-0

Bani câștigați în 2019: $1,532,290 vs $137,849

Bani câștigați din tenis: $29,677,869 vs $1,858,243

Locul în clasamentul WTA: 3-87

Cea mai bună clasare din carieră: 1-55.





Traseul campioanelor în ultimii ani la Roland Garros:





2018: Jelena Ostapenko - eliminată în turul I

2017: Garbine Muguruza - optimi

2016: Serena Williams - finală

2015: Maria Sharapova - optimi

2014: Serena Williams - turul II

2013: Maria Sharapova - finală

2012: Na Li - optimi

2011: Francesca Schiavone - finală

2010: Svetlana Kuznetsova - turul III

2009: Ana Ivanovic - optimi





Ultima jucătoare care a reușit să își apere trofeul la Roland Garros a fost belgianca Justine Henin, care s-a impus de trei ori consecutiv pe zgura pariziană, în 2005, 2006 și 2007.





6-3 Simona pune o scurtă bună, Linette ajunge, dar trimite prea lung. Magda trimite în cross, dar Simona execută excelent încă o scurtă și se apropie de victorie. Simona se întinde după o minge, ajunge, dar Linette închide punctul cu o lovitură în spațiul lăsat liber de româncă. Minge prea lungă a polonezei, Simona mai obține două mingi de meci (în setul secund a ratat trei). Linette nu mai are răspuns de această dată și trimite în fileu. Simona se impune după un meci dificil.5-3 Dublă greșeală a Simonei. Încă un punct oferit cadou de româncă (0-30). Simona mai dă o dată în fileu și poloneza obține trei mingi de break după doar câteva secunde. Un retur ratat al Magdei (15-40). Simona nu pune suficientă forță, Linette se apropie din nou.5-2 Banda fileului oprește mingea Simonei. Poloneza forțează, Halep încearcă să trimită în lung de linie, dar ratează ținta. O minge mai lungă a Simonei, Magda nu a putut amortiza. Linette o ia la țintă pe Simona, care evită contactul cu mingea și câștigă punctul (30-30). Magda plasează bine o minge, Simona se întinde, dar nu mai poate răspunde. Halep se poziționează bine pentru un forehand câștigător, dar mingea se oprește în fileu.5-1 Simona lovește mai puternic și închide punctul. Moralul polonezei pare la pământ, aceasta returnează de două ori aiurea (40-0). Halep gresește, trimite în fileu. Magda își revine, profită din nou pe serviciul al doilea al româncei (40-30). Dublă greșeală a Simonei, care o rebagă în partidă pe poloneză. Un serviciu mai bun, la exterior, la care Magda nu mai are răspuns. Simona a riscat cu servicul secund de această dată, Magda nu a mai putut forța la retur și Simona se distanțează la patru game-uri.4-1 Serviciul polonezei nu mai este la același nivel din primele seturi, Simona observă și pune accentul pe game-urile de retur. Linette nu rezistă în puncte, trimite în fileu (0-30). Retur în colțul terenului din partea Simonei, care obține trei mingi de break. Magda trimite prea lung, Simona reface diferența de trei game-uri.3-1 Linette începe mai bine acest game, face primul punct. Încă un serviciu secund slab pentru Simona, Linette este la fel de agresivă. Trei mingi de break pentru poloneză. Magda încearcă returul decisiv, mingea aterizează puțin lângă linie. Banda fileului intervine și îi acordă game-ul polonezei.3-0 Magda nu renunță la luptă, arată că stă bine la nivel mental. Simona stă bine în apărare, Linette este prima care clachează. Halep controlează punctul, poloneza cedează sub presiune și trimite în fileu. Simona încearcă să închidă punctul cu lovitura în cross, dar nu a reușit execuția și mingea s-a oprit în fileu (30-30). Din apărare, Simona execută un rever cu două mâini la care Linette nu mai ajunge - două mingi pentru al doilea break. Simona atacă, Linette dă afară și românca se desprinde.2-0 Simona prinde linia, Magda ratează. Serviciu bun al româncei, pe corp (40-0). Poloneza returnează direct afară. Game alb pentru Simona.1-0 Linette vine aproape de fileu, dar trimite prea lung și pierde punctul. Simona prinde un unghi bun, Linette a încercat să răspundă cu o lovitură asemănătoare, însă a ratat. Forehand-ul Magdei a fost la un nivel înalt astăzi. Linette lovește defectuos, două mingi de break pentru Simona. Încă o lovitură ratată de poloneză.5-7 Simona face punctul cu forehand-ul în cross. Linette riscă în continuare și are succes. Simona urcă bine la fileu și revine în avantaj. Lovitură moale a româncei, mingea se oprește în fileu. Retur fulgerător al polonezei, care obține o minge de set. Retur bun al polonezei, Simona ratează trei mingi de meci în acest set, iar Magda împinge confruntarea în decisiv.5-6 Simona pare să-și fi pierdut concentrarea în aceste momente, Linette profită de acest lucru. Dar românca răspunde cu o lovitură câștigătoare. Simona forțează, Magda ratează (15-30). Serviciu foarte bun la exterior pentru jucătoarea de pe locul 87. Simona trimite în fileu, poloneza se apropie de un 5-6 nesperat cu câteva momente în urmă. Halep încearcă un forehand în lung de linie, dar mingea se oprește în banda fileului.5-5 Simona închide punctul de lângă fileu. Minge prea lungă a româncei. Serviciu bun la mediană, poloneza a ratat returul. Halep încearcă să o paseze pe adversară, dar trimite în fileu (30-30). Magda ratează de puțin lovitura, a doua minge de meci pentru Simona. Linette are răspuns pentru loviturile Simonei și meciul se prelungește. Halep prinde colțul terenului cu o minge care părea prea lungă, a treia oportunitate de câștigare a partidei. Poloneza trimite o minge foarte joasă, Simona ajunge, dar dă afară. Românca forțează cu backhand-ul și ratează, minge de break pentru poloneză. Linette trimite excelent din defensivă și egalează la 5...5-4 Simona returnează bine, dar poloneza este pe fază și închide în terenul rămas liber. Ratare inexplicabilă a polonezei, dintr-o poziție bună (15-15). Magda trimite în fileu, Simona se apropie de victorie. Halep ratează lovitura, românca s-a grăbit puțin. Simona controlează punctul încă de la retur, se poziționează foarte bine la fileu și obține prima minge de meci cu voleul. Simona încearcă lovitura decisivă, Magda a rămas pe centrul terenului, dar mingea a aterizat după linie. Linette mai pune o scurtă bună, Simona a plecat prea târziu și nu a mai ajuns. Game făcut de poloneză.5-3 Linette cedează rapid în acest prim punct. Simona ajunge in extremis la lovitura polonezei și o returnează în forță, în cross (30-0). Magda își alege o parte, Simona trimite în contre-pied. Game câștigat ușor de Simona.4-3 Banda fileului intervine, mingea Simonei sare până în spatele linie de fund. Linette pare să își iasă din ritm, face din ce în ce mai multe erori neforțate. Serviciu bun de această dată, Simona returnează în fileu. Încă o dată. Retur fulgerător al româncei (40-30). Serviciu spre exterior, Simona nu găsește un răspuns potrivit.4-2 Magda a returnat scurt, Simona nu a iertat-o și a închis cu o lovitură cu ambele mâini. Serviciu bun, Linette ratează returul. As pentru Simona, care are un game excelent. Returul polonezei a fost mai bine plasat de această dată, Simona a ajuns târziu la minge și a trimis-o prea lung. Halep își face serviciul.3-2 Simona a returnat puternic și a câștigat punctul. Linette o fixează pe Simona pe centru și trimite câștigător. Retur spre exterior al Simonei, Magda a trimis afară. O lovitură fulgerătoare din partea Magdei, Simona nu a mai putut face nimic. Poloneza și-a reglat scurtele, Simona a renunțat să mai alerge. Serviciu puternic spre exterior al Magdei, care se menține la un game în spatele româncei.3-1 Simona a lovit foarte bine în cross, Linette nu a mai ajuns a minge. Dar vine o greșeală și poloneza ține aproape. Serviciu secund moale al Simonei, Linette a fost atentă și a profitat. Simona răspunde cu un as (30-30). Linette încearcă să o prindă pe Simona pe contre-pied, dar trimite în fileu. Mingea Simonei a prins efect în aer și passing-ul Simonei a ieșit în afara terenului. Simona a urcat foarte bine la fileu, a acoperit bine și a închis cu o lovitură bine plasată. Linette este agresivă, controlează schimbul, o plimbă pe Simona dintr-o parte în alta și se impune. Simona pune o scurtă, Linette ajunge la ea, dar se dezechilibrează și trimite afară. Halep își conservă avantajul.2-1 Simona se descătușează după un forehand foarte frumos. Linette nu se lasă intimidată, reușește o lovitură câștigătoare. Minge prea lungă a Magdei (15-30). Simona nu poate returna serviciul bun al adversarei. Halep a avansat la fileu și a închis cu un forehand în cross, adversara a rămas pe loc. Simona ratează șansa de break, serviciul o salvează pe poloneză. Încă o eroare a Magdei, care a mai căutat o dată lovitura decisivă. Mingea Simonei a fost în corpul adversarei, iar aceasta a trimis prea lung. Break pentru româncă.1-1 Linette alunecă spre minge, dar ajunge prea târziu. Lovitură de forehand puternică a Simonei, Magda nu mai are răspuns. Simona controlează schimbul, dar nu a prins terenul cu lovitura decisivă. Simona pune din ce în ce mai multă forță în serviciu, adversara începe să returneze din ce în ce mai des în fileu.0-1 Linette este foarte agresivă, face un meci bun, însă loviturile sale riscante au fost împărțite, atât câștigătoare cât și ratate. Linette pune prea multă forță în lovitură, forehand-ul ei este prea lung (0-30). Simona vrea să închidă punctul cu un lung de linie, dar și-a copiat adversara și a trimis afară. Poloneza prinde linia cu un forehand puternic. Halep a ratat la retur. Magda își face serviciul.6-4 Linette insistă și face o scurtă perfectă de această dată. Punct excelent, lovituri puternice de fiecare parte, însă Simona a făcut-o mai bine (15-15). Un backhand foarte bun, care prinde linia, din partea româncei. As pentru Simona, două mingi de set. Linette vine la fileu, controlează punctul și îl câștigă cu o lovitură fină. Linette mai caută o dată linia, dar ratează lovitura și Simona câștigă primul set după 49 de minute.5-4 Magda a reușit foarte multe lovituri excelente, la limită, așa cum s-a întâmplat și în acest game. Simona returnează foarte lung și o prinde avansată pe adversară (15-15). Halep nu pune suficientă înălțime în lovitură. Încă o scurtă ratată de Magda, de data aceasta mingea s-a oprit în bandă. Asul o salvează dintr-o situație delicată pe poloneză (40-30). Magda a avansat prea rapid în față și a fost surprinsă de lovitura Simonei. Manuel Absolu a intervenit și a corectat decizia de la linie - al doilea as reușit de poloneză. Simona încearcă să returneze puternic, dar dă în fileu. Poloneza se apropie la un singur game.5-3 Linette returnează foarte lung, în cross și câștigă punctul. Simona atacă, însă Magda stă foarte bine în apărare și o pasează pe jucătoarea noastră. Poloneza returnează în fileu (15-30). Încă o minge foarte lungă a polonezei, Simona este surprinsă. Retur foarte bun al polonezei, care recuperează un break.5-2 Borna Coric a închis meciul cu George Harris, iar Linette a câștigat un punct pe care nu am reușit să-l vedem. Magda îi oferă punctul Simonei cu o lovitură slabă, în fileu. Linette este la un nivel foarte bun, prinde extraordinar liniile. Dar riscurile ridicate aduc cu ele și multe erori neforțate (30-30). Simona a încercat să trimită o lovitură înaltă, dar a lovit prea puternic. Halep se poziționează foarte bine pe serviciul secund al polonezei și face punctul cu un forehand excelent. Simona a ratat o primă lovitură de lângă fileu, însă Magda nu a mai putut face lobul și românca a închis cu un voleu. Retur în lung de linie câștigător, Simona are două break-uri avantaj și va servi pentru câștigarea setului.4-2 Simona este jucătoarea mai agresivă, mai hotărâtă. Linette returnează bine, însă Simona controlează și face punctul cu o lovitură în colțul terenului. Magda se apără excelent din nou, o obligă pe Simona să mai lovească o dată și românca ratează. Simona prinde linia de fund cu o minge foarte lungă, Linette nu mai poate face nimic (trimite mult afară). Poloneza răspunde senzațional, Simona este surprinsă de calitatea forehand-ului adversarei. Încă o dublă greșeală a Simonei, încă o minge de break pentru adversară. Simona stă în defensivă, în spatele liniei de fund, Magda încearcă scurta dar o ratează. As care vine într-un moment important, avantaj pentru Simona. Halep nu pune suficientă forță în lovitură și mingea se oprește în fileu. Magda nu mai poate face nimic la lovitura lungă a Simonei. Poloneza atacă, dar ratează și Simona își face serviciul.Ambele jucătoare au câștigat câte 50% dintre punctele jucate cu primul serviciu.3-2 Simona începe excelent, câștigă primele două puncte. Românca returnează foarte bine, în colțul terenului, iar Magda ratează lovitura. Linette prinde linia cu forehand-ul și închide cu un voleu cu două mâini. Simona încearcă returul câștigător, dar ratează complet execuția. Simona ratează și a treia minge de break fiind forțată de adversară să trimită în fileu (40-40). Simona ajunge în ultimul moment la o minge, rămâne la fileu și stopează excelent, obținând încă o șansă de break. Dar Linette o salvează și pe aceasta. Ambele jucătoare riscă, trimit mingi foarte lungi, însă Linette ratează din apropierea fileului. Încă o greșeală a polonezei, Simona face din nou break.2-2 Mingea Simonei se oprește în fileu. Prima dublă greșeală a româncei (0-30). Linette încearcă o lovitură cu mult kick, dar nu prinde terenul. Simona forțează și egalează la 30. Halep ratează o oportunitate bună, Linette se redresează, iar românca ratează lovitura în lung de linie (30-40). Magda caută din nou lovitura decisivă și trimite prea lung. Simona trimite în cross, în partea de teren lăsată liberă de poloneză, iar Linette nu mai reușește să trimită mingea înapoi. Magda o ia la țintă pe Simona de lângă fileu, iar jucătoarea noastră ratează lobul. Poloneza returnează foarte bine, controlează punctul și închide cu o lovitură în diagonală. Halep trimite prea lung și Linette recuperează break-ul.2-1 Simona returnează în corpul adversarei, iar Linette este surprinsă (0-15). Magda închide excelent cu un voleu în cross, Simona nu mai ajunge la minge. Halep face din nou un game bun pe serviciul adversarei, forțează un al doilea break (15-30). Dublă greșeală a polonezei, două mingi de break pentru româncă. Simona returnează prea lung pe serviciul secund al polonezei. Halep ratează și a doua oportunitate, trimite în banda fileului. Linette încearcă să schimbe direcția, dar ratează complet lovitura. Magda este mai agresivă, trimite o minge lungă foarte bună. Simona returnează în fileu, Linette are prima șansă de game. Simona trimite un lung de linie foarte bun, Magda returnează prea scurt, iar Halep închide cu un voleu foarte bun. Simona returnează de două ori în fileu, game Linette.2-0 Simona se grăbește și trimite în fileu (0-15). Linette stă bine în punct și se impune cu un forehand în terenul liber lăsat de Simona. Serviciu bun al Simonei, Magda a returnat afară (15-30). Linette caută returul câștigător, dar mai ratează o dată lovitura. Simona răspunde bine din defensivă cu o lovitură în cross și o forțează pe adversară să rateze. Magda se apără din nou foarte bine, însă trimite în fileu în momentul în care încearcă lovitura decisivă. Simona își consolidează avantajul.1-0 Începe meciul. Linette servește prima. Un prim punct disputat câștigat de Simona, Magda a trimis în afara terenului. Linette reușește un forehand câștigător în colțul terenului (15-15). Poloneza mai câștigă un punct, deși Simona a crezut că mingea a ieșit afară. Halep trimite un forehand puternic pe care Magda nu îl poate amortiza cu succes (30-30). Linette încearcă o scurtă, dar mingea aterizează în careul de dublu - minge de break pentru Simona. Halep închide game-ul pasând-o pe Linette cu un forehand excelent din alergare.În acest moment sunt 21 de grade Celsius la Paris.Simona este întâmpinată cu aplauze pe arena Suzanne-Lenglen.S-a încheiat partida dintre Monfils și Mannarino. Gael s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4. Pe arena Suzanne-Lenglen urmează meciul dintre Halep și Linette.