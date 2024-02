MOTOR Miercuri, 07 Februarie 2024, 11:58

0

Guanyu Zhou a adunat câte șase puncte în primele două sezoane petrecute în Formula 1, dar pilotul chinez spune că va avea o abordare mai agresivă în 2024.

Formula 1 Foto: LiveMedia / ddp USA / Profimedia

>> Formula 1: Carlos Sainz Jr. reacționează după ce Ferrari a anunțat că va fi înlocuit cu Lewis Hamilton

Guanyu Zhou (Stake) spune că va fi mai agresiv în sezonul 2024 din Formula 1

Primul și singurul pilot chinez de Formula 1 a afirmat că va da totul pentru a se asigura ca va avea un contract și după acest sezon, unul la finalul căruia vor exista multe modificări în componența echipelor.

Zhou va concura pentru Stake, echipa elvețienilor de la Sauber (Alfa Romeo în sezonul trecut). Viitorul asiaticului este incert, mulți piloți dorind să se alăture echipei care se va transforma în Audi începând din 2026.

„Cred că acesta este un an în care vreau să schimb puțin modul în care abordez totul, să fiu puțin mai agresiv, să încerc să fiu puțin mai ambițios în general.

Contractele multor piloți vor expira, așa că va fi o schimbare masivă pe piața piloților... Vreau să mă asigur că voi avea un sezon foarte puternic pentru viitorul meu în Formula 1.

Am fost ca un începător în primul an, în al doilea an nu am vrut să îmi asum riscuri mari, am vrut să mă asigur că fac mai puține greșeli, pentru că vedeți că piloții, atunci când fac greșeli, rămân mai puțin de doi ani și sunt eliminați.

Aceasta a fost abordarea mea în primul an și jumătate, dar acum este timpul să schimb asta. Consistența este încă ceva ce pot îmbunătăți cu siguranță. Ultimele două sezoane au fost o curbă de învățare pentru mine. Simt că există mult mai mult potențial pe care pot să-l scot la iveală în acest sezon” - Guanyu Zhou, citat de Reuters.

În sezonul 2023, Zhou a terminat de trei ori pe locul 9 și a obținut cel mai rapid tur în prima etapă a sezonului din Bahrain. De asemenea, s-a calificat al cincilea în Marele Premiu al Ungariei, dar a fost prins într-o coliziune în primul viraj și a terminat pe locul 16.

Colegul lui Zhou la Stake F1 este finlandezul Valtteri Bottas.

Citește și:

>> Variantele Mercedes pentru înlocuirea lui Lewis Hamilton - Nu lipsesc surprizele

>> Gazzetta dello Sport - Lewis Hamilton, salariu mai mic la Ferrari decât la Mercedes

>> Scandal la RedBull, înaintea noului sezon de Formula 1 – Directorul general, în mijlocul unei anchete interne

>> Șeful de la Mercedes, prima reacție după ce Lewis Hamilton s-a înțeles cu Ferrari

>> Carlos Sainz Jr, victima trădării secolului în Formula 1 – Anunțul pilotului spaniol

>> Circuitul legendar care și-a asigurat prezența în Formula 1 cel puțin până în 2029

>> Efectul Lewis Hamilton - Acțiunile Ferrari, creștere record la Bursa din New York

Cum va arăta sezonul 2024 din Formula 1

1) MP din Bahrain / 2 martie / Sakhir

2) MP din Arabia Saudită / 9 martie / Jeddah

3) MP din Australia / 24 martie / Albert Park Circuit

4) MP din Japonia / 7 aprilie / Suzuka

5) MP din China / 21 aprilie / Shanghai

6) MP din Miami / 5 mai / Miami International Autodrome

7) MP din Emilia Romagna / 19 mai / Imola

8) MP din Monaco / 26 mai / Monaco

9) MP din Canada / 9 iunie / Gilles Villeneuve, Monteal

10) MP din Spania / 23 iunie / Barcelona, Montmelo

11) MP din Austria / 30 iunie / Spielberg

12) MP din Marea Britanie / 7 iulie / Silverstone

13) MP din Ungaria / 21 iulie / Hungaroring

14) MP din Belgia / 28 iulie / Spa-Francorchamps

15) MP din Olanda / 25 august / Zandvoort

16) MP din Italia / 1 septembrie / Monza

17) MP din Azerbaidjan / 15 septembrie / Baku

18) MP din Singapore / 22 septembrie / Marina Bay

19) MP din SUA / 20 octombrie / Texas, Austin

20) MP din Mexic / 27 octombrie / Autodromo Hermanos Rodriguez

21) MP din Sao Paulo / 3 noiembrie / Interlagos

22) MP din Las Vegas / 23 noiembrie / Las Vegas Strip Circuit

23) MP din Qatar / 1 decembrie / Lusail

24) MP din Abu Dhabi / 8 decembrie / Yas Marina.