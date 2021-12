VIDEO Ultimul tur de la Abu Dhabi - Max Verstappen îl învinge dramatic pe Lewis Hamilton și devine campion al Formulei 1

Max Verstappen și Lewis Hamilton au reușit un sezon memorabil, cei doi putând fi despărțiti doar în ultimul tur al cursei de la Abu Dhabi. Olandezul l-a depășit pe britanic și a devenit în premieră campion al Formulei 1.



Safety car-ul a jucat rolul principal pe Yas Marina Circuit: i-a permis lui Verstappen să vină în spatele marelui său rival cu doar un tur înainte de terminarea cursei.



Cu avantajul pneurilor soft, olandezul a reușit să-l întreacă pe Hamilton și să devină primul olandez campion al Formulei 1.



Spectaculosul duel poate fi văzut mai jos:



That extraordinary final lap of the 2021 title race in full \uD83D\uDE2E#AbuDhabiGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF