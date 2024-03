FOTBAL Vineri, 01 Martie 2024, 14:30

Selecționerul Edi Iordănescu a trimis 28 de convocări pentru jucătorii care evoluează în străinătate, în vederea meciurilor amicale cu Irlanda de Nord și Columbia (partide pregătitoare pentru Euro 2024), informează frf.ro.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

România vs Irlanda de Nord va avea loc în data de 22 martie (vineri), pe Arena Națională din București, de la ora 21:45.

Columbia vs România va avea loc pe Civitas Metropolitano din Madrid în data de 26 martie (marți).

PORTARI

Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0), Alexandru PAȘCANU (Sporting Gijón | Spania, 0/0);

MIJLOCAȘI

Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Andrei CORDEA (Al-Tai | Arabia Saudită, 5/0), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Andrei ARTEAN (Apollon Limassol | Cipru, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Antonio SEFER (Hapoel Beer Sheva | Israel, 1/0);

ATACANȚI

Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2).

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.