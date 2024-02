RB Leipzig a trimis mingea în poarta lui Real Madrid după nici două minute de joc, dar golul formației din Bundesliga a fost anulat de VAR și momentul a fost comentat de nume importante ale grupării blanco.

Leipzig a marcat prin Sesko, dar arbitrii au considerat că Henrichs (aflat în ofsaid) l-a împiedicat pe Lunin să intervină împingându-l.

Mijlocașul Toni Kroos a afirmat că reușita trebuia să fie validată, însă antrenorul Carlo Ancelotti a asigurat că a fost vorba de un „ofsaid destul de clar”.

„Cred că până la urmă s-a dat ofsaid pentru că jucătorul lor i-a stat în calea lui Lunin. Dar trebuie să recunoaștem că portarul nostru nu ar fi putut ajunge la minge și de aceea trebuia validat golul. Nu văd niciun argument ca să fie altfel” - Toni Kroos.

„A anulat golul, înţeleg că a fost o interferenţă cu portarul, pentru că jucătorul îl împingea pe Lunin şi cred că era destul de clar în ofsaid” - Carlo Ancelotti.

Faza a fost comentată și de Marco Rose, antrenorul lui RB Leipzig, care spune că nu înțelege de ce reușita echipei sale a fost anulată.

„Am marcat un gol care trebuia să fie validat. Nu a fost nici ofsaid și nici fault. Nu știm de ce nu a fost validată acea acțiune. Nu știm cum ar fi decurs jocul, dar... Poate că arbitrul a fost un pic nervos pentru că era primul său meci la acest nivel. Nu vreau să fac o poveste despre arbitru. A făcut greșeli, asta este” - Marco Rose.

Rodrygo appeared to keep Benjamin Sesko onside but VAR ruled RB Leipzig's goal offside. pic.twitter.com/ot43YUPbz8