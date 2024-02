FOTBAL Sâmbătă, 03 Februarie 2024, 10:28

0

​Joan Laporta a afirmat vineri că mai multe cluburi sunt pregătite să intre în Super Liga Europeană, dar președintele celor de la FC Barcelona a fost contrazis de patru dintre acestea.

Joan Laporta Foto: Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia

AS Roma, Ajax, Feyenoord și Marseille spun că nu vor să participe la Super Liga Europeană

„Aceste cluburi au fost deja de acord cu SuperLiga: Inter, Milan, Napoli, Roma, Olympique Marseille, Benfica, Porto, Sporting, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht, Club Brugge și toate cluburile din Spania, cu excepția lui Atletico Madrid”, a afirmat Joan Laporta.

AS Roma, Ajax Amsterdam, Feyenoord și Olympique Marseille au reacționat rapid și au dat de înțeles că Laporta minte.

AS Roma: „Așa cum s-a reiterat public la câteva ore după pronunțarea Curții Europene de Justiție în dosarul Super Ligii, AS Roma confirmă că nu susține în niciun fel acest proiect. Precizăm că nu ne-am revizuit niciodată poziția pe această temă și nici nu am purtat discuții utile pentru a parcurge un alt drum decât cel prevăzut de ECA, în strânsă colaborare cu UEFA și FIFA”.

Ajax Amsterdam: „Nu am vorbit niciodată despre această problemă cu Laporta și cu atât mai puțin am fost de acord. Clubul Ajax este complet surprins de această declarație nejustificată”.

Feyenoord: „Feyenoord este foarte surprinsă de informațiile apărute în presa internațională, potrivit cărora clubul ar fi acceptat să participe în așa-numita Super Ligă. Este un nonsens total”.

Olympique Marseille: „Pablo Longoria a vorbit deja public pe 21 decembrie și poziția clubului nu s-a schimbat. La acea vreme, președintele clubului francez a spus că patru competiții de club organizate de patru entități diferite ar fi o catastrofă pentru fotbal și că nu este momentul pentru divizare”.

Super Liga Europeană, 64 de echipe și 3 divizii: Star, Gold și Blue

La finalul anului 2023, A22 (compania care promovează Super Liga Europeană) a oferit informații cu privire la formatul acestui campionat.

Concret, 64 de echipe vor putea participa în baza meritului sportiv în această competiție şi nu va avea membri favorizaţi sau permanenţi, iar cluburile participante nu vor trebui să renunţe la competiţia naţională.

>>> Real Madrid și FC Barcelona, mesaje clare după „înfrângerea” suferită de UEFA în cazul Super Ligii

La varianta masculină a Super Ligii, vor participa 64 de cluburi împărţite în trei eşaloane: „Star” şi „Gold”, cu câte 16 echipe, iar restul de 32 vor evolua în „Blue”. În fiecare divizie se va stabili campioana şi vor exista retrogradări şi promovări.

În primele două divizii, echipele sunt repartizate în două grupe de câte opt şi vor disputa câte 14 meciuri tur-retur, după care se trece la faza eliminatorie, începând cu sferturi de finală, în care se califică primele patru din fiecare grupă. Prin acest sistem eliminatoriu, similar cu actualele competiţii europene, se vor decide campioanele fiecărei divizii. Vor exista retrogradări şi promovări între cele trei divizii, iar din divizia albastră (Blue) cele mai slab clasate vor fi înlocuite de alte echipe pe baza meritului sportiv din campionatele lor. Meciurile vor avea loc între lunile septembrie şi aprilie.

În competiţia feminină vor putea participa 32 de echipe, repartizate în două divizii, „Star” şi „Gold”, din care vor retrograda şi promova câte două cluburi la final de sezon. Din eşalonul „Gold” vor retrograda patru echipe, ale căror locuri vor fi luate de alte echipe, în funcţie de meritele sportive din campionatul intern.

„Mai este un drum lung de parcurs. Această propunere a fost făcută cu contribuţii din partea cluburilor de toate categoriile şi cu toţii împărtăşim aceeaşi viziune despre provocările sportului. Sunt prea multe jocuri fără importanţă şi pierdem fani. Abia primăvara este un vârf de audienţă. Fanii mai tineri au multe opţiuni de divertisment şi întorc spatele fotbalului. Avem nevoie de idei bune.” - a transmis Bernd Reichart, consilier delegat al A22, anunță Agerpres.

Super Liga plănuieşte să transmită meciurile gratuit printr-o platformă de evenimente live.