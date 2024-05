Pariuri - Powered by Superbet Sâmbătă, 11 Mai 2024, 08:24

FCSB - CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 9-a a play-off-ului din campionatul României, este programat, sâmbătă, 11 mai, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

FCSB va sărbători câştigarea primului titlu de campioană după nouă ani chiar în faţa marii rivale CFR Cluj, pe care o întâlneşte într-o partidă a etapei a 9-a a play-off-ului din SuperLiga.

FCSB este lideră şi virtual campioană, cu 49 de puncte, cu nouă mai multe decât CFR Cluj şi Universitatea Craiova, în faţa acesteia din urmă suferind prima înfrângere din play-off, în etapa precedentă, scor 0-2 în Bănie (avea la ora meciului cinci victorii şi două rezultate de egalitate, cu care îşi asigurase deja câştigarea titlului).

De menţionat că FCSB este neînvinsă în 2024 în partidele jucate acasă, având opt victorii şi două rezultate de egalitate!

Pe teren propriu, echipa antrenată de Elias Charalambous este invincibilă în acest play-off, 2-1 cu Sepsi, 2-0 cu Universitatea Craiova, 2-2 cu Rapid şi 2-1 cu Farul (în sezonul regulat a înregistrat 10 succese, trei remize şi două eşecuri în partidele de acasă), iar golgheterul roş-albaştrilor este Florinel Coman, cu 18 reuşite în SuperLiga.

„Dan Petrescu e un nume mare, un antrenor mare, îl respect. Am analizat echipa, ştiu cum vor juca. Avem strategia noastră, dar am un mare respect pentru el. Fiecare are filosofia lui. Fiecare vede jocul într-un fel. E un antrenor defensiv, dar face ceva bun și în atac”, a declarat Elias Charalambous.

CFR Cluj ocupă locul 2, cu 40 de puncte, tot atâtea câte are şi Universitatea Craiova şi cu cinci mai multe decât Farul, care este pe 4, şi a înregistrat patru victorii, un rezultat de egalitate şi trei înfrângeri în play-off, iar în runda precedentă s-a impus pe teren propriu în faţa celor de la Rapid, scor 3-2.

În deplasările din actualul play-off, ardelenii antrenaţi acum de Dan Petrescu au câştigat de două ori, 4-1 cu Rapid şi 1-0 cu Universitatea Craiova, au remizat o dată, 1-1 cu Sepsi şi au pierdut doar la Ovidiu, cu Farul, scor 1-5 (în sezonul regulat au bifat cinci succese, şase remize şi patru eşecuri pe terenuri străine), iar cel mai bun marcator al echipei în campionat este Philip Otele, cu 16 goluri.

Atenţie, locul 2 permite accesul în Conference League, iar locul 3 oferă şansa unui meci de baraj cu câştigătoarea meciului eliminatoriu din play-out pentru accesul în cea de-a treia competiţie continentală!

„FCSB arată foarte bine. Şi mie mi se pare că sunt într-o formă bună, atât fizic, cât şi tactic. Au aratat bine în primele meciuri din play-off, le-am urmărit. Au şi ei problemele lor, ca toate echipele din play-off”, a spus Dan Petrescu.

FCSB este neînvinsă în disputele directe cu CFR Cluj din această ediţie din SuperLiga: 1-0 în tur, acasă (Compagno 67p), şi 1-1 în retur, în deplasare (Tachtsidis 7 / Olaru 26) - în sezonul regulat, 1-0 în Gruia în primul meci din play-off (Fl. Coman 16).

