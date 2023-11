Preliminarii Euro 2024 Luni, 20 Noiembrie 2023, 14:39

Naționala României s-a calificat deja la Campionatul European din 2024, dar meciul cu Elveția rămâne foarte important pentru selecționata lui Edi Iordănescu.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Edi Iordănescu: „E datoria noastră să dăm totul ca să rămânem neînvinși, să câștigăm meciul”

Pentru a rămâne în urna a doua valorică, România trebuie să termine pe primul loc în Grupa I, adică să nu piardă cu Elveția în ultimul meci din preliminarii. Duelul cu elvețienii va avea loc marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45 (LiveBLOG pe HotNews.ro).

Selecționerul spune că tricolorii trebuie să rămână concentrați pentru meciul de pe Arena Națională și să dea totul pentru a obține victoria în fața unui adversar rănit, care va încerca să salveze în ultimul moment o campanie în care rezultatele nu au fost cele așteptate (4 victorii și 5 remize).

„Înainte să vă stau la dispoziție pentru întrebări, am un apel foarte important, vă rog să ne raportăm cât mai mult la ce urmează și cât mai puțin la ce a fost, pentru că există riscul să rămână cu mintea blocată în peformanța fantastică, am trăit cu toții momente euforice.

Am îndeplinit un obiectiv în care puțini credeau, am avut crezul nostru și am mers până la capăt, am făcut mulți români fericiți. Momentele de euforie trebuie trăite și consumate, dar mâine ne așteaptă un joc cu importanță mare și care ne obligă.

Spre deosebire de noi, Elveția nu a trăit momente de euforie pentru că este sub obiectivul propus, va veni foarte motivată, capacitată, va veni orgolioasă și probabil că și rănită. E important ca orele puține pe care le avem să le gestionăm cât mai bine, să recalibrăm grupul și să le facem cinste celor care vor veni alături de noi la stadion.

Sigur, am îndeplinit obiectivul propus, dar iată că în câteva ore am creat un alt obiectiv, avem o altă țintă, avem șansa să terminăm pe primul loc. E datoria noastră să dăm totul să rămânem neînvinși, să câștigăm meciul, e un obiectiv să rămânem pe primul loc, ne poate facilita avantaje și trebuie să dăm totul pentru asta” - Edi Iordănescu.

România s-a calificat la EURO 2024 după victoria contra Israelului (scor 2-1), iar formația pregătită de Edi Iordănescu va bifa astfel a șasea participare la un turneu final european (1984, 1996, 2000, 2008, 2016 și 2024).

Andra va cânta imnul României la meciul cu Elveţia

Imnul României va fi intonat la meciul cu Elveția de artista Andra. Pe Arena Națională sunt aşteptaţi 50.000 de fani.

„Fotbalul are incredibila putere de a ne umple de energie, de speranţă, de a ne face să visăm cu toţii acelaşi vis. Sunt foarte fericită pentru că tricolorii au reuşit să se califice la Campionatul European, au făcut fericiţi milioane de români pasionaţi de fotbal! Si sunt foarte bucuroasă că voi fi alături de ei şi de o ţară întreagă la meciul cu Elveţia, când împreună vom cânta imnul României” - Andra, conform FRF.

Pentru a rămâne în urna a doua valorică, România trebuie să nu piardă cu Elveția în ultimul meci din preliminarii pentru a încheia grupa pe primul loc. Duelul cu elvețienii va avea loc marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45 (LiveBLOG pe HotNews.ro).

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, atunci există două posibile variante de grupe care ies în evidență pentru tricolori. Vorbim despre una infernală, dar și despre una care ar putea fi, cel puțin la prima vedere, accesibilă.

Astfel, la categoria grupă infernală avem următoarea variantă: Franța, România, Olanda și Elveția.

La polul opus, cu puțin noroc, am putea nimeri într-o grupă care să arate așa: Austria, România, Slovenia și Slovacia.

De știut:

Tragere la sorți a grupelor pentru Euro 2024 va avea loc în data de 2 decembrie, de la ora 19:00 (ora României) la „Elbphilharmonie” din Hamburg.

La tragerea la sorți se ține cont în primul rând de câștigătoarele de grupe, iar mai apoi de ocupantele locurilor 2.

În grupele din preliminarii cu câte șase echipe (n.r. cum este și cea a României) nu vor fi luate în considerare punctele câștigate cu ultima clasată, transmite gsp.ro.

În acest moment, tricolorii sunt în urna a doua valorică.

În cazul unei înfrângeri cu Elveția, România ar putea cădea în urna a treia valorică sau chiar în a patra în funcție de celelalte rezultate din preliminarii.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. România – 19 puncte/ calificată

2. Elveția – 17 p/ calificată

3. Israel – 12 p

4. Kosovo – 11 p

5. Belarus – 9 p

6. Andorra – 2 p

*România și Elveția s-au calificat la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

Meciurile care au rămas de jucat în Grupa I

România - Elveția / 21 noiembrie, ora 21:45

Andorra - Israel / 21 noiembrie, ora 21:45

Kosovo - Belarus / 21 noiembrie, ora 21:45.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023: Belarus - România 0-0

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra 4-0

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România 1-2

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.