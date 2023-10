Jose Mourinho (60 de ani) se află la cel de-al treilea sezon pe banca celor de la AS Roma, iar conform presei italiene lusitanul va da curs din stagiunea viitoare unei oferte din Arabia Saudită.

După amărăciunea pierderii finalei Europa League la loteria penaltiurilor contra celor de la Sevilla, Mourinho le-a promis fanilor din capitala Italiei că va rămâne la gruparea de pe Olimpico.

Și-a respectat promisiunea, dar conform jurnalistului Gianluca Di Marzio (citat de SkySports Italia) „The Special One” o va părăsi pe AS Roma la finalul sezonului (asta dacă nu cumva va fi îndepărat din cauza rezultatelor slabe - Roma se află pe 10 în Serie A, la 10 puncte în urma liderului AC Milan).

Oricum, contractul dintre Roma și Mourinho expiră pe 30 iunie 2024.

Di Marzio vorbește despre o ofertă colosală din Arabia Saudită: este vorba despre 120 de milioane de euro pentru două sezoane.

Momentan, numele echipei nu este cunoscut, dar șansele ca Mourinho să ia drumul Arabiei Saudite sunt tot mai mari.

În vârstă de 60 de ani, Jose Mourinho a avut o ofertă tentantă și în vara acestui an: 500 de mii de lire sterline pe săptămână din partea celor de la Al-Hilal, grupare unde este legitimat și Neymar.

Dacă va accepta oferta de 120 de milioane de euro pentru doi ani, Mourinho va deveni cel mai bine plătit antrenor din fotbal.

De-a lungul carierei, José Mário dos Santos Mourinho Félix a pregătit echipele Benfica (2000), Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007 / 2013-2015), Inter Milano (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Manchester United (2016-2018), Tottenham (2019-2021) și AS Roma (2021-prezent).

