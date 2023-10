FOTBAL Luni, 16 Octombrie 2023, 10:14

Elveția a fost aproape de o „rușine totală” (3-3 vs Belarus), iar presa din țara cantoanelor a reacționat după ce selecționata lui Murat Yakin a fost depășită de România (4-0 vs Andorra) în clasamentul grupei I din preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

Murat Yakin, selectionerul Elvetiei Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

„Spre deosebire de noi, România și-a făcut treaba”, scrie presa din Elveția

Deși sunt dezamăgiți de rezultatul din meciul cu Belarus, elvețienii rămân calmi și sunt conștienți că pot reveni în fruntea ierarhiei (au un meci mai puțin disputat).

„România face treaba cu uşurinţă împotriva Andorrei şi ocupă primul loc în Grupa I. Spre deosebire de echipa noastră națională, adversarii din grupa Elveției își fac datoria și obțin trei puncte împotriva unei echipe clasate mai jos, Andorra.

Stanciu, Hagi și Marin au asigurat un avantaj confortabil de 3-0 în prima repriză. Până la urmă e 4-0. Asta înseamnă că: România preia conducerea în grupa I de calificare la Campionatul European, dar cu un meci mai mult decât Elveția. După ce a pierdut puncte, echipa Yakin poate fi în continuare lider”, au scris jurnaliștii de la Blick.

Elveția, remiză obținută pe final cu Belarus: „Am evitat rușinea totală”

Pe Kybunpark, gazdele au deschis scorul prin Xherdan Shaqiri ('28). În a doua repriză, Belarus a produs șocul acestei grupe și a punctat de trei ori în poarta elvețienilor prin Maks Ebong ('61), Denis Polyakov ('69) și Dmitri Antilevski ('84).

În fața propriilor suporteri, Elveția nu a renunțat și a reușit să se redreseze în ultimele minute de joc. Mai întâi Manuel Akanji a redus din diferență ('89), iar Zeki Amdouni a stabilit scorul final ('90).

„Am evitat rușinea totală! A doua repriză a început la fel ca prima, dar a urmat un curs total diferit. După ce Belarus a egalat surprinzător, Elveția a jucat totuși mai bine, însă Belarus a șocat întreg stadionul cu încă un gol. Apoi am încercat cumva să revenim, însă oaspeții au înscris a treia oară. Schimbările bune și norocul ne-au ajutat să obținem un egal” - Blick.ch.

„Elveția s-a trezit în ultimele minute și a evitat o adevărată umilință pe ultima sută de metri. În minutul 90, Zeki Amdouni a egalat. Defensiva naționalei noastre a fost deosebit de slabă. Belarus a marcat de trei ori contra Elveției, astfel că trebuie să ne mulțumim cu scorul de 3-3. Măcar am evitat înfrângerea cu tresărirea din final” - Sport.ch.

„Am neglijat ce am pregătit și nu mai eram organizați cum trebuie. Așa cum era de așteptat, am dominat și am condus cu 1-0, dar apoi am ratat mai multe ocazii mari. Ne-a lipsit și organizarea, iar ei au jucat foarte inteligent. Din punct de vedere defensiv, ce am făcut în seara asta nu a fost satisfăcător!” - Murat Yakin, selecționerul Elveției.

„Nu știu, nu îmi explic! Este greu de spus ce se întâmplă aici. Nu a fost ușor să joci cu Belarus, care e defensivă. Lucrul pozitiv este că am dovedit că avem forță să revenim. Dar ăsta este și singurul lucru. Trebuie neapărat să ne îmbunătățim jocul, pentru că încă nu am terminat. Dacă vrei să joci turnee bune în viitor, astfel de performanțe nu vor fi suficiente” - Xherdan Shaqiri, citat de Blick.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. România (13-4 golaveraj) 16 puncte/ 8 meciuri

2. Elveția (20-8) 15 / 7

3. Israel (7-7) 11 / 6

4. Kosovo (8-8) 7 / 7

5. Belarus (7-14) 6 / 8

6. Andorra (3-17) 2 / 8.

*Primele două clasate se vor califica la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023: Belarus - România 0-0

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra 4-0

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.