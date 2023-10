FOTBAL Miercuri, 11 Octombrie 2023, 21:26

Echipa Națională de fotbal a Românii va întâlni joi, într-o deplasare la Budapesta, selecționata Belarusului, în preliminariile Euro 2024. Selecționerul Edi Iordănescu s-a declarat optimist înaintea duelului.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Selecționerul României laudă Belarusul, dar crede într-un rezultat pozitiv

Chiar dacă tricolorii au învins în partida tur cu scorul de 2-1, selecționerul Edi Iordănescu a lăudat adversara de joi, despre care crede că și-a îmbunătățit jocul în ultima perioadă.

Totuși, acesta a făcut un apel către jucătorii României, cărora le-a transmis toată încrederea.

„Avem probleme cu anumiți băieți care lipsesc, îi așteptăm să se facă bine și să fie din nou alături de noi. Am construit un nucleu cu jucători pe care îi consider valoroși, în care am încredere totală și care au demonstrat că pot face pașii necesari pentru a califica România.

Avem la dispoziție majoritatea jucătorilor de atac. E important să fim inspirați, să alegem bine, cei care intră să dea totul, iar cei care intră pe parcurs să își pună amprenta asupra jocului așa cum au făcut-o în multe momente.

Suntem în gardă, sunt niște momente care ne-au atras atenția. E o echipă imprevizibilă, care a arătat foarte bine în dubla cu Israel, cât și în jocul cu Kosovo, dar și la București în anumite momente. Văd o îmbunătățire în exprimarea echipei față de meciul tur.

Va fi cu atât mai dificil, e o echipă care a pus multe probleme și, cu siguranță, dacă nu vom intra cum trebuie în teren, vom avea și noi foarte multe problem.

E important cum vom intra în joc. Chiar vreau să subliniez ceva, dacă niciodată nu am apelat să scrieți ceva, de data asta o fac, e o premieră și probabil va fi ultima oară. Vreau să ajungă la urechile băieților noștri, pentru că știu că citesc ce apare în spațiul public, că nu e nimeni în lumea asta care să aibă încredere în acest grup mai mult decât am eu.

Singura mea grijă e ca ei să intre extrem de capacitați în teren. În ciuda timpului scurt, ei au avut un singur antrenament, am aplicat cât se poate jocul, acum e antrenamentul oficial, încrederea mea în ei e totală.

Dacă vom intra capacitați la sută la sută și vom arăta versiunea cea mai bună, să punem în joc toate resursele, putem face un joc bun cu un rezultat extrem de important” – a declarat Edi Iordănescu, conform DigiSport.

România va întâlni joi Belarusul pe teren neutru, de la ora 21:45, meci transmis LiveBlog de HotNews.ro.