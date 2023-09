Preliminarii EURO 2024 Miercuri, 13 Septembrie 2023, 08:59

România a învins cu 2-0 pe Kosovo și rămâne pe loc de calificare la Campionatul European din 2024. La finalul partidei de pe Arena Națională, selecționerul Edi Iordănescu a vorbit despre momentele dificile prin care au trecut „tricolorii”, dar și despre întreruperea cauzată de suporteri prin afișarea bannerului „Kosovo e Serbia”.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> România, victorie pe final cu Kosovo, după mai mult de o repriză în superioritate numerică / Partida, întreruptă aproape o oră

Edi Iordănescu, după 2-0 cu Kosovo: „Dedic victoria suporterilor de la meciul cu Israel”

„Am trăit multe de când a început campania asta, continuăm să trăim experienţe noi. Vreau să salut efortul echipei, victoria, cele trei puncte, deşi nu au fost toate momentele aşa cum mi-aş fi dorit. Am luptat, am trecut şi peste situaţii dificile, dar, una peste alta, echipa a dat totul şi obiectivul nostru era exclusiv pentru trei puncte.

Mai mult decât atât, aş vrea să dedic cele trei puncte suporterilor care suferă şi trăiesc alături de noi, dar nu în ultimul rând celor care au fost sâmbătă alături de noi, şi noi nu i-am trimis acasă aşa cum şi-ar fi dorit.

Au fost zile grele pentru echipă. Nu e uşor când se întâmplă ce se întâmplă în jurul echipei naţionale, sunt atâtea lucruri negative... Eu am învăţat să trec peste, să le respect, dar pentru băieţi nu este uşor şi atunci cu atât mai mare este de salutat efortul lor” - Edi Iordănescu la conferinţa de presă, citat de Agerpres.

Edi Iordănescu și bannerul „Kosovo e Serbia”: „Speram să nu se termine meciul la masa verde”

„Referitor la întrerupere, a fost şi pentru mine ceva nou. Niciodată nu am stat 40 de minute şi provocarea cea mare era că nu ştiam ce se întâmplă. Noi speram să nu se termine meciul la masa verde.

Băieţii tot întrebau când se joacă, nu e uşor să gestionez momentele acestea. În plus, nu ştiam care sunt paşii, dacă ne anunţă direct ca să ştim cum gestionăm reactivarea lor, trăirile au fost maxime. Dar apoi au reuşit să se conecteze aşa cum am discutat.

Nu a fost uşor şi chiar dacă nu ne fac cinste momentele astea, aşa cum a fost în această seară, eu nu pot să pun la zid nişte oameni care au fost alături de echipa naţională în multe deplasări.

Dar pot să îi rog chiar să înţeleagă că doar braţ la braţ putem să mergem la acest European şi dacă nu vom avea publicul în tribune şi vom ajunge să jucăm prin alte părţi, va fi foarte greu. Avem nevoie de linişte şi avem nevoie de ceea ce s-a întâmplat după ce echipa a reintrat în teren, când reacţia lor şi a echipei a fost fantastică” - Edi Iordănescu.

>> Reacția FRF după ce „huliganii” au cauzat întreruperea meciului afișând bannerul „Kosovo e Serbia”

Nicușor Stanciu „nu va mai bate penalty-uri”

„La ratarea lui Stanciu am avut teama, deşi nu îmi place cuvântul teamă, să nu ne cutremurăm emoţional. Am înţeles că a zis că nu va mai bate penalty-uri. Decizia asta o luăm împreună, nu o ia singur. Important este că am depăşit momentul, că am reuşit să marcăm” - Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: „Am promis o calificare (la EURO), dar nu am promis că va fi ușoară”

„Kosovo a blocat Elveţia, iar noi am făcut egal în Kosovo. Şi nu a fost uşor. Uitaţi-vă ce jucători au şi unde joacă. Şi la prima vedere mi s-a părut că noi am avut un plus de prospeţime.

Eu nu mă entuziasmez atât de tare. Acum câteva zile toată lumea zicea că nu avem nicio şansă, acum spun că ne calificăm. Eu nu gândesc aşa, noi avem drumul nostru şi trebuie să vedem ce avem de făcut.

Nu sunt jocuri uşoare, sunt meciuri imprevizibile şi trebuie să ne focusăm pe ceea ce avem noi de făcut. Dacă reuşim să ne facem treaba şi să profităm şi de colaterale sunt foarte bucuros, dacă nu, mergem şi ne luptăm parte în parte. Eu cred în destinul pe care ni-l facem toţi, cred în Dumnezeu, pentru că sunt un om credincios şi cred în muncă, restul nu pot controla.

Anticipez o calificare, pentru că eu asta am promis când am preluat mandatul. Dacă nu, îmi predau mandatul şi merg pe drumul meu. Am promis o calificare, dar nu am promis că va fi uşoară. Dacă vom ajunge să jucăm faţă în faţă cu Israel, va fi o provocare mare, dar trebuie să ne pregătim pentru ea şi ne-o asumăm” - Edi Iordănescu.

Rezultatele înregistrate marți în Grupa României

Elveția - Andorra 3-0

Au marcat: Itten '49, Xhaka '84, Shaqiri '90+3

Israel - Belarus 1-0

A marcat: Kanichowsky '90+3

România - Kosovo 2-0

Au marcat: Stanciu '83, Mihăilă '90+3

Cartonaș roșu: Muriqi '42

Penalty ratat: Stanciu '61.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. Elveția (17-5 golaveraj) 14 puncte

2. România (9-4) 12

3. Israel (7-7) 11

4. Belarus (4-11) 4

5. Kosovo (5-8) 4

6. Andorra (3-10) 2.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

*Toate meciurile României din preliminarii vor fi LiveBlog pe HotNews.ro.

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023 - 21:45 Belarus - România / Antena 1

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra / Prima TV

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.

De știut: