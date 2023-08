FOTBAL Sâmbătă, 19 August 2023, 08:48

FCSB a cedat cu scorul de 0-2 pe terenul celor de la Nordsjaelland și a părăsit Conference League din turul trei preliminar al competiției.

Patronul FCSB Gigi Becali Foto: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a dezvăluit că a pariat pe confruntarea din Danemarca, în momentul în care vicecampioana României avea cotă 5 la calificare.

Suma investită și pierdută de omul numărul 1 de la FCSB este de 20.000 de euro. Gigi Becali a pus pariul în prima repriză, la scorul de 0-0.

"Am pierdut 20.000 de euro, am pus un pariu. Am vorbit cu cineva și a zis că e cotă 7. Cică dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună 50.000 de la el. Paria pentru mine. Ne cunoaștem. Mi-a zis că nu poate 50.000, că se poate maxim 20.000. Am pus 20.000 că ne calificăm. Nu am pariat eu. Nu ai voie să pariezi în România, când consideri că se fac aranjamente.

Dar dacă pariezi pe meciuri europene, nu se pune. Ce, puteam să fac aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? Nu e moral să pun pe echipa mea? Dacă pariez că pierd, atunci nu e bine. Dar dacă pariez că bat, nu am treabă. Ce, eu nu am voie să mă distrez?

Orice om are dreptul să se distreze. E un joc ăsta. Nu e o chestiune de patimă, să pun 700.000, 1 milion. Dacă fac o obișnuință, da, dar așa, 20.000 e puțin. Apoi scăzuse cota când am pus eu, era 5. Am pus după ce am avut noi ocaziile prin Coman", a declarat Gigi Becali.

