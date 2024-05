FOTBAL Joi, 16 Mai 2024, 13:07

Corvinul a câștigat Cupa României după o finală cu Oțelul Galați, iar gruparea din Hunedoara a anunțat pe ce stadion va juca în preliminariile Europa League, dacă va primi licența din partea UEFA.

Jucatorii echipei Corvinul Hunedoara Foto: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Corvinul Hunedoara va juca în cupele europene pe terenul lui Sepsi Sfântu Gheorghe

Dan Colescniu, președintele clubului Corvinul, a anunțat că echipa sa a fost invitată de Sepsi să joace pe stadionul din Sfântu Gheorghe.

„Mă bucur că am castigat Cupa, suntem un oraş, o echipă, o comunitate. Victoria este a tuturor, a celor din tribună, din galerie, care au împins echipa de la spate.

Chiar dacă am avut trei momente foarte dificile, Corvinul nu a cedat niciodată. Dintre cele trei încercări, s-a dovedit că suntem echipa foarte bine pregătită şi avem moral foarte bun, că nu vrem să pierdem niciodată.

Am luat Cupa României, am demonstrat că suntem o echipă puternică şi că meritam să mergem mai departe în Europa. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele din Liga 1.

O să reprezentăm cu mândrie Romania şi nu o să cedăm, chiar dacă jucam cu orice echipa în Europa. O să vedeţi că luptam până în minutul 90, luptam până demonstrăm că merităm să reprezentăm Romania.

Am primit invitaţia de la Sfântu Gheorghe. Ne-au felicitat, au fost primii care ne-au întins o mână. Este un stadion care îndeplineşte toate condiţiile şi vom merge în Sfantu Gheorghe” - Dan Colesniuc, la Prima Sport.

Posibilii adversari ai Corvinului în preliminariile Europa League

Printre posibilele adversare ale Corvinului din primul tur preliminar al Europa League se numără și Silkeborg (a învins-o de două ori cu 5-0 pe FCSB, în urmă cu doi ani, în grupele Conference League) sau Wisla Cracovia (echipă care a câștigat Cupa Poloniei, deși evoluează în liga secundă).

Silkeborg (Danemarca)

Rijeka (Croația)

Tobol (Kazakhstan)

Elfsborg (Suedia)

Botev Plovdiv (Bulgaria)

Wisla Cracovia (Polonia)

Ruzomberok (Slovacia)

Paksi (Ungaria)

Zimbru Chișinău

Zira (Azerbadjan)

Panathinaikos sau Aris (Grecia)

Omonia Nicosia sau Pafos (Cipru)

Rogaska sau Gorica (Slovenia)

Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Petah Tikva (Israel)

Ballkani sau Priștina (Kosovo).

De știut:

Meciurile din primul tur preliminar vor avea loc pe 11 iulie (turul) și 18 iulie (returul).