FOTBAL Vineri, 23 Iunie 2023, 10:30

Fenerbahce a anunțat prin intermediul rețelelor sociale că l-a transferat pe Edin Dzeko de la Inter Milano. Atacantul în vârstă de 37 de ani a jucat finala Champions League din acest sezon, una pierdută de gruparea italiană împotriva celor de la Manchester City (0-1).

Edin Dzeko Foto: Davide Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edin Dzeko, de la Inter Milano la Fenerbahce

Contractul dintre atacantul bosniac și Inter se încheia pe 30 iunie. Dzeko a fost deja prezentat oficial la Istanbul.

„Mă simt minunat. Ştiam că Fenerbahce este un club mare, dar în scurta perioadă petrecută de când am venit aici am înţeles că am luat decizia corectă şi abia aştept să joc. Sunt fericit şi mândru că voi fi parte a familiei Fenerbahce” - Edin Dzeko.

De-a lungul timpului, Dzeko a evoluat la echipele Zeljeznicar, Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, AS Roma și Inter Milano.