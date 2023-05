FOTBAL Marți, 23 Mai 2023, 18:33

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Revenit pe teren după o accidentare gravă, Ianis Hagi a marcat primul său gol după aproape un an și jumătate, în meciul disputat duminică pe terenul celor de la Hibernian (3-1). Mijlocașul român și-a setat deja un obiectiv pentru această vară și i-a transmis un mesaj și lui Edi Iordănescu.

Ianis Hagi Foto: Findlay / Alamy / Alamy / Profimedia

Ianis Hagi așteaptă convocarea la echipa națională

Ianis Hagi a traversat o perioadă foarte grea la Glasgow Rangers, după ce a suferit o accidentare gravă la începutul anului 2022, care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an.

Românul a prins tot mai rar echipa la Rangers, însă antrenorul i-a dat încredere și l-a introdus pe teren încă din primul minut al confruntării cu Hibernian, din play-off-ul campionatului Scoției.

Hagi Jr nu a dezamăgit și a marcat primul său gol după aproape un an și jumătate.

Internaționalul român a dezvăluit pentru GlasgowLive faptul că nu are de gând să se odihnească prea mult în această vară.

„Toată lumea își va lua puțin timp liber, dar alții se vor antrena mai mult decât trebuie. Eu voi face asta 100%. Am lipsit 13 luni și asta este suficient pentru mine departe de fotbal! Nu îmi voi lua prea mult timp liber, mă voi concentra pe ceea ce trebuie făcut să devin mai bun.

Vreau să fiu pregătit 100% în pre-sezon, din toate punctele de vedere. Ne așteaptă provocări, avem calificări și vrem să revenim în Liga Campionilor și să câștigăm câteva trofee în noul sezon.” - a transmis Ianis Hagi.

Mai mult decât atât, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a avut un mesaj și pentru selecționerul Edi Iordănescu, care nu l-a convocat pentru primele două partide din preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

„A fost un moment emoționant, dar e normal. Am avut un meci în deplasare, unde e foarte greu să câștigi. E un campionat foarte dur, echipa a jucat super bine. Eu m-am simțit bine și a venit și momentul de a marca, într-un final.

După gol, primele 20-30 de secunde n-am putut să-mi controlez emoțiile. Dar este normal, după 15 luni în care am avut și momente mai puțin bune, și momente foarte bune. Sunt foarte fericit că am marcat și am câștigat într-o deplasare destul de grea.

Încă n-am reușit să joc 90 de minute, dar va fi următorul pas. De fiecare dată când am intrat pe teren, m-am simțit bine fizic. Genunchiul este foarte bine din ianuarie, de când am început să joc.

Sunt două meciuri pe care le avem, cu Kosovo și Elveția, cred că toată țara trebuie să se concentreze pe următoarele două meciuri. Suntem într-o poziție favorabilă, șase puncte din șase. Suntem la mâna noastră deocamdată, trebuie să câștigăm meciurile și atâta tot.

Aștept convocarea de la 16 ani, de când am început în Liga 1. Este visul oricărui jucător să joace la echipa națională. Nu există o echipă mai mare decât echipa națională, asta e mentalitatea mea. Ești mândru, ai oportunitatea să reprezinți o țară întreagă și nu mergi acolo pentru bani sau pentru altceva.

Mereu aștept convocarea și voi da 100%. Cu genunchiul sunt 100% din ianuarie, nu pot să intru pe teren fără să fiu 100%. Apoi intrăm în detalii mai mici, capacitatea aerobă, puterea în picioare, tranzițiile. Mă simt foarte bine din toate punctele de vedere. A venit și golul, e un "boost" de încredere.

Planurile mele sunt pentru a fi implicat cu echipa națională. Cel mai mult contează să luăm șase puncte.” - a spus Ianis Hagi în cadrul emisiunii Fotbal Club.