ATP: Daniil Medvedev și Stefanos Tsitsipas, calificați la Turneul Campionilor

Daniil Medvedev şi Stefanos Tsitsipas, locurile doi și respectiv trei din clasamentul ATP, și-au asigurat prezența la Turneul Campionilor în urma rezultatelor obținute la ultimul Grand Slam al anului, US Open.





Proaspătul campion de la US Open, rusul Daniil Medvedev, şi grecul Stefanos Tsitsipas se alătură liderului mondial, sârbul Novak Djokovic, la turneul care va avea loc la Torino, în premieră, în perioada 14-21 noiembrie.Medvedev, care l-a învins duminică pe Djokovic cu 6-4, 6-4, 6-4 , în finala turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, împiedicându-l pe sârb să realizeze Marele Slam , a câştigat ediţia de anul trecut a Turneului Campionilor, ultima găzduită de Londra.Evenimentul ATP reuneşte cei mai buni opt jucători la simplu şi cele mai bune opt perechi la dublu în urma rezultatelor înregistrate într-un an calendaristic.Djokovic a câştigat Turneul Campionilor de cinci ori şi a obţinut biletul pentru ediţia din acest an încă din luna iulie, când a cucerit titlul la Wimbledon., la ediţia din 2019. Grecul are cele mai multe meciuri câştigate în acest an, 50.Foarte aproape de calificarea la Turneul Campionilor sunt germanul(4 ATP), campionul olimpic en titre, rusul(5 ATP) şi italianul(7 ATP).Croaţii Nikola Mektic şi Mate Pavic, campionii olimpici şi câștigători la Wimbledon, s-au calificat pentru proba de dublu, alături de cuplul americano-britanic Rajeev Ram/Joe Salisbury, campion la US open, şi de francezii Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, câştigătorii titlului la Roland Garros. Românulşi germanul Kevin Krawietz se află peîn ierarhia ATP Race pentru Turneul Campionilor, conform Agerpres