Euro 2020: Spania a avut 75% posesie, dar nu a câștigat (0-0 vs Suedia)

Statistica partidei dintre Spania și Suedia:

Posesie: 75% - 25%

Pase: 950 - 178

Pase reușite: 846 - 106

Ocazii de gol: 17 - 4

Șuturi pe poartă: 5 - 0

Șuturi pe lângă poartă: 8 - 2

Șuturi blocate: 4 - 2

Intervenții portar: 0 - 5

Spania: Simon - M. Llorente, P. Torres, Laporte, Alba - Pedri, Rodri (Alcantara '66), Koke (Fabian Ruiz '87)- F. Torres (Oyarzabal '74), Olmo (Moreno '74), Morata (Sarabia '66). Selecţioner: Luis Enrique

Suedia: Olsen - Lustig (Krafth '75), Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson (Cajuste '83), Ekdal, Forsberg (Bengtsson '84)- Berg (Quaison '68), Isak (Claeson '69). Selecţioner: Janne Anderson

Meciul a fost arbitrat de slovenul Slavko Vincic.

⏰ RESULT ⏰



\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 Morata fires wide; Gerard Moreno denied

\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA Berg scoops over from close range; Isak effort deflected off upright



\uD83E\uDD14 Fair result?#EURO2020