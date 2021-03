​LiveText FCSB vs CFR Cluj 0-0 (Rep. I) - Gazdele, periculoase în debutul partidei

FCSB și CFR Cluj se duelează, vineri, pentru primul loc la finalul sezonului regulat din Liga 1. După 27 de etape, cele două echipe se află la egalitate, cu câte 60 de puncte în clasament. Meciul de pe Arena Naționala va începe de la ora 20:30, va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.

Echipele de start:

FCSB: Vlad - Crețu, Miron, I. Cristea, Ov. Popescu - O. Moruțan, Șut, D. Olaru - Fl. Coman, Fl. Tănase, Oct. Popescu. Antrenor: Anton Petrea

Rezerve: Straton, Panțîru, Haruț, Vînă, Perianu, Oaidă, Istrate, Timiș, Kecskes

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burcă, Camora - Itu, Bordeianu, Deac - Chipciu, Carnat, Păun. Antrenor: Edward Iordănescu





1. FCSB (53-21 golaveraj) 60 puncte / 27

2. CFR Cluj (41-12) 60 / 27

3. CSU Craiova (24-14) 56 / 28

4. Sepsi Sfântu Gheorghe (41-27) 43 / 27

5. FC Botoșani (37-35) 38 / 28

6. Academica Clinceni (24-23) 37 / 27

9. FC Argeș (28-35) 36 / 27

10. UTA Arad (24-36) 33 / 28

11. FC Viitorul (35-32) 31 / 27

12. FC Voluntari (31-38) 31 / 28

13. Gaz Metan Mediaș (30-40) 28 / 27

14. Dinamo București (25-36) 27 / 27

15. FC Hermannstadt (24-38) 23 / 28

