​VIDEO Liga 1: CSU Craiova vs UTA Arad 2-0 / Nistor și Tudorie au adus victoria oltenilor

CSU Craiova se menţine pe locul 3 în clasament (56 de puncte), în timp ce UTA Arad rămâne pe locul 10 (33 de puncte).

Au evoluat următoarele echipe:





CSU Craiova: Pigliacelli - Vătăjelu, Papp, M. Constantin, N. Bancu - Mateiu, Nistor (Căpăţînă '90+1) - Cîmpanu (Camara '59), Cicâldău (Fedele '84), Baiaram (Vlădoiu '84) - A. Ivan (Tudorie '46). Antrenor Marino Ouzounidis;





UTA Arad: Fl. Iacob - Tomozei (Peteleu '75), Erico Da Silva, Benga, Şliakov - Buhăcianu (A. Voinea '76), Al. Albu, Vorobjovas, Miculescu (D. Rusu '86) - Roger - Ad. Petre (Antal '64). Antrenor Laszlo Balint.





1. FCSB (53-21 golaveraj) 60 puncte

2. CFR Cluj (41-12) 60

3. CSU Craiova (24-14) 56 (+1 meci)

4. Sepsi Sfântu Gheorghe (41-27) 43

5. FC Botoșani (36-34) 37

6. Academica Clinceni (24-23) 37

7. FC Argeș (28-35) 36

8. Astra Giurgiu (37-38) 35

9. Chindia Târgoviște (22-23) 35

10. UTA Arad (24-36) 33 (+1 meci)

11. FC Viitorul (35-32) 30 (-1 meci)

12. FC Voluntari (30-38) 28

13. Gaz Metan Mediaș (30-40) 28

14. Dinamo București (25-36) 27

15. FC Hermannstadt (24-37) 23

16. Poli Iași (24-61) 16 (-1 meci).

Pentru învingători au marcat Nistor '69 și Tudorie '90+3 (penalti).*sursă: Look TVFC Viitorul vs Chindia TârgovișteAstra Giurgiu vs FC BotoșaniFC Voluntari vs FC Hermannstadt​FCSB vs CFR ClujFC Argeș vs Academica ClinceniPoli Iași vs Dinamo BucureștiSepsi Sf. Gheorghe vs Gaz Metan Mediaș.