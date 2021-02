​Liga 1: Chindia Târgoviște vs CSU Craiova 1-0 / Iacob a ratat un penalti, dar a înscris golul decisiv

Chindia Târgovişte: Aioani – Căpuşă, Piţian, Celea, C. Dinu – Dulca, Raţă (Kocic ’88), Iacob, Dumitraşcu – D. Popa (Neguţ ’55), D. Florea (Berisha ’74). Antrenor: Emil Săndoi





CSU Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu (Fedele ’82), Papp, M. Constantin, Bancu – Nistor, Mateiu (Tudorie ’73), Cicâldău, Căpătînă (Camara ’61) – Ivan (Vătăjelu ’82), Baiaram (Screciu ’73). Antrenor: Marinos Ouzounidis

Paul Iacob a ratat un penalti în minutul 71, dar s-a revanșat și a adus victoria Chindiei după ce a înscris în minutul 80.Chindia Târgoviște vs CSU Craiova 1-0.FC Hermannstadt vs Sepsi Sf. GheorgheFC Botoșani vs FCSBPoli Iași vs FC VoluntariCFR Cluj vs FC Argeș.