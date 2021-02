​VIDEO Liga 1: Dinamo București vs FC Viitorul 0-5 / "Câinii", în cadere liberă

Pentru Viitorul au marcat Joalisson '4, Ganea '16, Ciobanu '44, '81 şi Tsoumou '79.

FC Viitorul a pus capăt unei serii de opt meciuri fără victorie în Liga 1 (trei înfrângeri și cinci remize).

Dinamo nu a înscris în ultimele cinci partide disputate în Liga 1 (patru înfrângeri și o remiză).





Dinamo: Eşanu - Radu, Ehmann, Bejan, Filip - Nepomuceno (Bani '46), Anton, Achim (Răuţă '46), Fabbrini (Borduşanu '90)- Morsay (Stere '46) - Gueye. Antrenor: Ionel Gane





Viitorul: Cojocaru - Benzar, Mladen (Gaztanaga '75), Dobrosavlevici, Boboc - Matei (Babunski '46), Artean, Ciobanu - Grădinaru (Pitu '67), Ganea (Andronache '67), Joalisson (Tsoumou '75). Antrenor: Mircea Rednic.

