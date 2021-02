VIDEO Liga 1: UTA Arad, victorie pe terenul lui Gaz Metan Mediaș

Gaz Metan: Buzbuchi – De Moura (Butean '46), Baco, Matias, Velisar – Alceus (Ze Manuel '62), Da Silva – Chamed, Deaconu (Morar '70), Valente (Sambu '83) – Niţu (Sarr '46). Antrenor: Mihai Teja





UTA Arad: Balauru – Peteleu, Melinte, F. Ilie, Shliakov – Antal (Buhăcianu '65), Vorobjovas, Isac, Rusu (Miculescu '90) – A. Petre (Hora '65), Figueira (Tomozei '90). Antrenor: Laszlo Balint.

Pentru UTA au marcat Antal (secunda 44) și Hora ('81), în timp ce Yuri a înscris pentru Gaz Metan.Gaz Metan Mediaș vs UTA Arad 1-2.Academica Clinceni vs Astra GiurgiuChindia Târgoviște vs CSU CraiovaFC Hermannstadt vs Sepsi Sf. GheorgheFC Botoșani vs FCSBPoli Iași vs FC VoluntariCFR Cluj vs FC Argeș.*sursă: LookTV