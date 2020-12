VIDEO Liga 1: FCSB vs UTA Arad 3-0 / Toate golurile au fost înscrise după minutul 75

În minutul 58 de la oaspeţi a fost eliminat Neluţ Roşu, după ce a primit al doilea cartonaş galben, potrivit News.ro.

FCSB: A. Vlad – V. Creţu, I. Cristea, Miron, Panţîru – Oct. Popescu (Şut ’82), Simion (Perianu ’46), Olaru – Man (Ov. Popescu), Fl. Tănase (Buziuc ’32, Coman ‘68), Moruţan. Antrenor: Anton Petrea





UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei, Benga, Erico Da Silva, Roumpoulakou – Miculescu (Buhăcianu ’46), N. Roşu, Al. Albu, Rusu (Tescan ’84) – Vl. Morar (Melinte ’60), I. Hora (Ursu ’84). Antrenor: Laszlo Balint



FC Viitorul vs FC Hermannstadt

Poli Iași vs CFR Cluj

Astra Giurgiu vs Chindia Târgoviște

CSU Craiova vs Gaz Metan Mediaș.

Au marcat Man '76 (penalti acordat pentru un fault la Octavian Popescu), Coman '90 şi Olaru '90+2.FCSB vs UTA Arad 3-0