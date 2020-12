​VIDEO Liga 1: Sepsi Sfântu Gheorghe vs FC Botoșani 2-2 / Gazdele au egalat în ultimul minut

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, în care gazdele au înscris golul 2 la ultima fază de joc, informează News.ro.

Au marcat Mitrea ’55 şi Dimitrov ‘90+4 pentru gazde şi Tîrcoveanu ’36 şi Keyta ’53 pentru oaspeţi. Vezi aici cele patru reușite.



Au evoluat echipele:





Sepsi: Fernandez – Ştefănescu (Petrila ’46), Dumitrescu (Ştefan ’46), Bouhenna, Dimitrov – Vaşvari, Mitrea, Fofana (L. Fulop ’73) – Aganovic, Safranko (Nouvier ’80), Purece (Golofca ’46). Antrenor: Leo Grozavu







Pap – Ţigănaşu, Chindriş, Haruţ, Patache – Florescu, Rodriguez – Tîrcoveanu (Askovski '83), Ongenda, Roman (Toutouh '68) – Keyta (Holzmann '83). Antrenor: Marius Croitoru

