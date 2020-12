​VIDEO Liga 1: Remiză spectaculoasă între FC Voluntari și Academica Clinceni, scor 3-3

FC Voluntari: Cotolan - I. Costin, Buliga, C. Achim, Grădinaru - Anderson Souza (Ozkara '69), Borţoneanu, I. Gheorghe - Dorobanţu (Mihai '79), Mailat - I. Stoica. Antrenor: Ioan Andone (Mihai Teja este infectat cu COVID-19)





Academica Clinceni: Vâlceanu - Pashov, Jutric, Bilali, Pîrvulescu - Cebotaru, Cascini (Dumitriu '76)- P. Petrescu (Tănase '46), Chunchucov (Boiciuc '74), Cordea (Andronic '74) - Morar (Rusescu '11). Antrenor: Ilie Poenaru.

Pentru FC Voluntari au marcat Ion Gheorghe '25 (penalti), '90+4, Achim '33 (penalti), în timp ce pentru Academica au punctat: Bilali '10, Cebotaru '14 şi Rusescu '89.FC Argeș vs Dinamo BucureștiSepsi Sfântu Gheorghe vs FC BotoșaniFCSB vs UTA AradFC Viitorul vs FC HermannstadtPoli Iași vs CFR ClujAstra Giurgiu vs Chindia TârgovișteCSU Craiova vs Gaz Metan Mediaș.