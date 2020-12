​VIDEO Liga 1: FC Argeș vs Dinamo București 0-1 / Juan Camara a înscris cu un șut de la jumătatea terenului

FC Argeş: Micle - Tofan, Maric, Leca, Muşat - Prepeliţă (Honciu '65), Ad. Şerban (Mediop '82), M. Colli - Grecu (Năstăsie '46), Malele, Blejdea (Drăghici '55). Antrenor: Eduard Augustin





Dinamo: Mejias - Sorescu, Bejan, R. Grigore, A. Radu - Răuţă, P. Anton (Achim '84) - Camara, Măgureanu (Gueye '46), Fabbrini - Nemec (Garcia '63). Antrenor. Ionel Gane



Sepsi Sfântu Gheorghe vs FC Botoșani

FCSB vs UTA Arad

FC Viitorul vs FC Hermannstadt

Poli Iași vs CFR Cluj

Astra Giurgiu vs Chindia Târgoviște

CSU Craiova vs Gaz Metan Mediaș.



Clasament:

1. FCSB 27 puncte / 11 meciuri 2. CSU Craiova 25 / 11 3. CFR Cluj 21 / 11 4. Clinceni 20 / 12 5. Sepsi 19 / 11 6. UTA Arad 17 / 11 ... 11. Dinamo București 12 / 12 ... 15. FC Argeș 9 / 12 16. Astra Giurgiu 8 / 11 16. Astra Giurgiu 8 / 11

Unicul gol al partidei a fost înscris de Juan Camara, în minutul 7. Acesta a observat că Micle era ieșit din poartă și l-a învins direct din lovitură liberă, de la mijlocul terenului.Andrei Radu (Dinamo) a fost eliminat, în minutul 58, după ce a primit al doilea cartonaș galben.În primul minut al prelungirilor, Grigore (aflat în cădere) l-a doborât pe Drăghici în careu, însă arbitrul a dictat fault în atac.FC Argeș vs Dinamo București 0-1