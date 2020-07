CFR Cluj anunță: Testele pentru cele 23 de persoane infectate cu Covid-19 au fost fals-pozitive

CFR vrea să facă lumină în cazul celor 23 de cazuri pozitive la Covid-19 descoperite în urmă cu ceva timp la formația campioană a României, gruparea din Gruia precizând într-un comunicat de presă că testele efectuate inițial au fost fals-pozitive.







Conform celor de la CFR, niciuna dintre persoanele depistate pozitiv inițial nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2.







Iată comunicatul de presă al celor de la CFR Cluj:





"Ca urmare a ultimelor informatii apărute în presă referitor la cele 23 persoane testate pozitiv de către o clinică privată atât la București, cât și la Cluj-Napoca săptămâna trecută, dorim să facem următoarele precizări:



Clubul CFR 1907 Cluj a respectat absolut toate măsurile cuprinse în Protocoalele MTS/FRF/LPF și toate recomandările venite din partea autorităților. Am dat dovadă de transparență în relația cu autoritățile statului și ne-am luat toate măsurile de prevenție posibile pentru a opri răspândirea acestui virus.



În urma investigațiilor si retestărilor efectuate în ultimele zile s-a dovedit faptul că din totalul de 23 de persoane depistate pozitiv NICIUNA nu este si nici nu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, așadar testele efectuate inițial au fost fals-pozitive.



Ca urmare a acestei situații create, echipa noastră nu a putut disputa meciul cu FC Botoșani duminică, așa cum era programat inițial, acesta fiind reprogramat pentru data de astăzi. În următoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui să joace 3 meciuri, toate extrem de importante pentru clubul nostru. E important de menționat faptul că până astăzi, echipa a fost privată de posibilitatea desfășurării antrenamentelor, fapt care poate afecta forma băieților în aceste meciuri rămase.



De asemenea, faptul că antrenorul principal al echipei noastre, Dan Petrescu, alături de o parte a staff-ului său tehnic nu vor putea fi alături de echipă în următoarea perioadă este un mare handicap al echipei noastre în lupta pentru titlu.



Suntem alături 100% de jucătorii și staff-ul tehnic care au fost testați pozitiv și ne dorim să se însănătoșească cât mai repede pentru a putea să revină alături de echipă.



Toți cei implicați în viața echipei: jucători, conducători și angajați, alături de familiile noastre, am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, suntem epuizați de eforturile depuse și de stresul la care am fost supuși.



Am avut oameni profesioniști în jurul nostru cărora le suntem extrem de recunoscători.



Mulțumim mult conducerii și angajaților de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, personal care a dat dovadă de mare profesionalism. Le mulțumim suporterilor care au fost alături de noi în această perioadă grea. Susținerea lor și faptul că i-am simțit aproape ne-a dat putere să trecem peste aceste momente dificile.



Vă mulțumim tuturor celor care v-ați arătat susținerea față de echipa noastră!



În următoarea perioadă vom analiza tot ceea s-a întâmplat în jurul echipei în ultimele zile și vom lua o decizie în acest sens. Acum ne concentrăm la cele trei meciuri rămase de disputat.



Conducerea clubului CFR 1907 Cluj".







Conform Mediafax, testele inițiale au fost efectuate în București la clinica "Regina Maria". Rămâne de văzut în ce măsură gruparea din Gruia va acționa sau nu în vreun fel respectiva clinică în judecată.







Următorul meci pe care CFR Cluj îl va disputa va fi cel cu FC Botoșani, de marți, 28 iulie, de la ora 21:30. Confruntarea face parte din runda cu numărul IX din play-off-ul Ligii 1 la fotbal.







De la reluarea Ligii 1 la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de Covid-19 la unii dintre jucătorii și angajații echipelor Dinamo, FC Botoșani, CFR, CS U Craiova și Poli Iași. Acest fapt a dus la suspendarea unor meciuri şi la deschiderea unor anchete epidemiologice de către Direcţiile de Sănătate Publică.