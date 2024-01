ALTE SPORTURI Sâmbătă, 27 Ianuarie 2024, 09:31

Xavi Pascual și-a dat demisia din funcția de selecționer al echipei naționale de handbal masculin a României, după ce a ocupat locul 22 la Campionatul European din Germania.

Xavi Pascual Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

Xavi Pascual și-a dat demisia de la naționala României

Antrenorul lui Dinamo a reușit să ducă România la un turneu final de Campionat European după o pauză de 28 de ani, dar „tricolorii” au pierdut cele trei meciuri disputate la EURO: 24-31 vs Austria, 24-36 vs Spania și 25-31 vs Croația.

„Am o întâlnire cu președintele săptămâna viitoare. Momentan nu mai este nimic de declarat” - Xavi Pascual, pentru Fanatik.

Al doilea mandat al lui Pascual la naționala României începuse în 2022, după ce i-a mai pregătit pe „tricolori” în perioada 2016-2018.

Și Viorel Mazilu, secretarul general al Federației Române de Handbal, și-a dat demisia după un conflict cu președintele Constantin Din.

Agenția Națională pentru Sport a decis că Federația Română de Handbal nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru acordarea finanțării de la stat. Anul trecut, FRH a primit 1,3 milioane de euro din partea ANS.