ALTE SPORTURI Miercuri, 26 Iulie 2023, 16:20

David Popovici s-a calificat cu al cincilea timp în marea finală a probei de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natație, iar sportivul român a vorbit despre ce s-a întâmplat în aceste zile, dar și despre obiectivul său din ultima cursă de la Fukuoka (Japonia).

David Popovici Foto: Cris BOURONCLE / AFP / Profimedia

David Popovici: „O să calculez pe cât de bine pot finala de mâine”

David a vorbit la zona mixtă despre programul încărcat de la CM de Înot, a comentat din nou ce s-a întâmplat în finala de la 200 m liber (a terminat pe locul 4) și s-a declarat mulțumit de timpul obținut în semifinalele probei de 100 m liber.

​„Am încercat să dorm pe cât de bine am putut, am mâncat cum trebuie și am încercat să mă odihnesc, programul a fost destul de înghesuit, dar ne descurcăm cu ce avem, nu numai eu am trecut prin programul acesta, ci mai toți competitorii mei.

Nu prea am vorbit nimic (cu antrenorul Adrian Rădulescu, după finala de la 200 m liber) pentru că s-a înțeles de la sine că al meu corp și-a dat shut down. Amândoi suntem conștienți de ce s-a întâmplat, că primele trei bazine au fost foarte bune, iar ultimul, deși este specialitatea mea de obicei, acum pur și simplu nu am fost suficient de antrenat.

Sunt fericit cu timpul (n.r. din semifinalele probei de 100 m liber), era important să mă calific, cred că sunt al cincilea și asta e foarte bine. Finala e mâine. Îmi doresc să iasă bine, să am grijă să o calculez pe cât de bine pot” - David Popovici, la zona mixtă, citat de GSP.

De știut

Marea finală a probei de 100 m liber de la CM de Înot este programată joi, de la ora 14:21 (ora României).

Cursa va fi LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Antena 1 și platforma AntenaPlay (contra cost, abonament lunar de 7,99 euro).

David Popovici este cel mai rapid înotător din istorie pe această distanță (46.86 la CE Roma 2022).

Elevul lui Adrian Rădulescu a ratat dramatic prezența pe podium în proba de 200 m liber (locul 4), după ce a condus pe aproape întreaga durată a finalei.

Cum vor arăta culoarele la marea finală de la 100 m liber

1. Maxime Grousset (Franța / 24 ani)

2. David Popovici (România / 18)

3. Zhanle Pan (China / 18)

4. Matthew Richards (Marea Britanie / 20)

5. Kyle Chalmers (Australia / 25)

6. Nandor Nemeth (Ungaria / 23)

7. Jordan Crooks (Insulele Cayman / 21)

8. Jack Alexy (SUA / 20).

Timpii obținuți în semifinale de finaliștii probei de 100 m liber

1. Matthew Richards 47.47

2. Kyle Chalmers 47.52

3. Zhanle Pan 47.61

4. Nandor Nemeth 47.62

5. David Popovici 47.66

6. Jordan Crooks 47.71

7. Maxime Grousset 47.87

8. Jack Alexy 48.06.

>> David Popovici, prima explicație după ce a încheiat în afara podiumului cursa de 200 m liber de la CM de Înot

David Popovici și proba de 200 m liber de la CM Înot

24 iulie / Serii / 1:45:86

24 iulie / Semifinale / 1:44.70

25 iulie / Finala / 1:44.90 / Locul 4

David Popovici și proba de 100 m liber de la CM Înot

26 iulie / Serii / 47.90

26 iulie / Semifinale / 47.66

27 iulie / Finală / ora 14:21

>> David Popovici și ușurința cu care câștigă medalii – Cum și-a găsit echilibrul și fericirea

David Popovici, dublu campion european și mondial în vara lui 2022

David Popovici a cucerit două medalii de aur la CE Natație de la Roma din august 2022, sportivul nostru fiind de neoprit în proba regină de 100 m liber , dar și în cea de 200 m liber.

Reamintim că în luna iunie a anului 2022, David Popovici a făcut dubla la CM de Natație de la Budapesta, el reușind să se impună în probele de 100 m liber și 200 m liber.

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.

