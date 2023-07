ALTE SPORTURI Marți, 25 Iulie 2023, 15:06

0

Mare favorit la cucerirea medaliei de aur în proba de 200 m liber de la CM de Înot de la Fukuoka, David Popovici a terminat cursa în afara podiumului (locul 4).

David Popovici Foto: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imediat după încheierea probei, David a oferit o primă explicație a celor întâmplate. Sportivul român s-a declarat mulțumit de primele trei lungimi de bazin, dar nu și cu finalul slab de cursă.

„Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut.

Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru” - David Popovici, pentru Radio România Actualități.

Cursa de 200 m liber de la CM de Înot, clasament final

1 Matthew Richards (Marea Britanie) 1:44.30 / aur

2 Tom Dean (Marea Britanie) 1:44.32 / argint

3 Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) 1:44.42 / bronz

4 David Popovici (România) 1:44.90

5 Luke Robson (SUA) 1:45.09

6 Hojoon Lee (Coreea de Sud) 1:46.04

7 Kieran Smith (USA) 1:46.10

8 Felix Auboeck (Austria) 1:46.40

De știut

David este al treilea cel mai rapid înotător din istorie pe această distanță (1:42.97, la CE Roma 2022), după germanul Paul Biedermann (1:42.00) şi legenda americană Michael Phelps (1:42.96).

David Popovici și proba de 100 m liber de la CM Înot

26 iulie / Serii / ora 05:13

26 iulie / Semifinale / ora 14:26 sau 14:30

27 iulie / Finală / ora 14:21