Site-ul WTA - Ascensiunea rapida a Dr. Buzarnescu

Site-ul oficial al WTA ii dedica un articol Mihaelei Buzarnescu, in care trece in revista performantele inregistrate in circuit, in acest an, de jucatoarea romana, la varsta de 29 de ani, potrivit news.ro.

Sub titlul "Ascensiune rapida a Dr. Buranescu", site-ul WTA aminteste ca sportiva nascuta la Bucuresti a obtinut titlul de doctor in Educatie Fizica si Sport (in 2016, la UNEFS Bucuresti).

"Intr-un sezon in care aparitia unor personaje variate a atras intersul fanilor tenisului, Mihale Buzarnescu are locul aproape de capul listei. Iata de ce ar trebui sa urmariti evolutiile stangacei in 2018", a notat sursa citata.

Mihaela Buzarnescu a pierdut doua sezoane, in 2013 si 2014, si a ratat jumatate de sezon in 2016 din cauza problemelor medicale avute la genunchiul stang. Ea a inceput anul acesta in calificarile Australian Open, pe baza clasamentului protejat, dar pe locul 541 in realitate si il va incheia pe locul 56. In prima jumatatea a lui 2017, ea a avut un bilant victorii/infrangeri echilibrat, 12-12. Partea secunda a sezonului a fost una deosebita pentru Buzarnescu, care a castigat 58 de meciuri si a pierdut 11, din care 16-2 in finalul sezonului. In total, in 2017, romanca are 70 de victorii din 93 de partide jucate, un numar impresionant.

Din iunie, ea a a s-a impus la doua turnee ITF consecutive, in Ungaria si Turcia, apoi la alte cinci pana la finalul anului. Nicio alta jucatoare din circuitul WTA nu a mai castigat sapte turnee ca Mihaela Buzarnescu.

Ea a mai reusit in 2017 o performanta unica in cariera, calificarea pe tabloul principal al unui Grand Slam, la US Open, la care a trecut un tur pe tabloul principal, dupa ce a evoluat in calificari. Sportiva romana a fost oprita in mansa a doua de Caroline Wozniacki, care a invins-o cu scorul de 6-1, 7-5.

A urmat apoi prima semifinala la un turneu WTA, la Linz, unde de asemenea a ajuns jucand calificari. Viitoarea castigatoare a trofeului, Barbora Strycova, a invins-o in penultimul act, cu 6-3, 7-6 (3).

"Excelentul sfarsit de sezon al romancei arata ca vor mai fi multe varfuri de atins in cariera, in ciuda faptului ca va implini 30 de ani in mai 2018", a precizat site-ul WTA.

Buzarnescu va incepe sezonul viitor la Shenzhen, alaturi de alte trei romance, Simona Halep, locul I WTA, Irina Begu, locul 43 WTA si Monica Niculescu, locul 79 WTA. Cu locul asigurat pe tabloul principal al Australian Open si cu putine puncte de aparat in primele luni din 2018, ascensiunea Mihaelei Buzarnescu poate continua.