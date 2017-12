Virgil van Dijk a devenit cel mai scump fundas din lume: Southampton il transfera la Liverpool pentru 75 de milioane de lire sterline

Fotbalistul Virgil van Dijk, in varsta de 26 de ani, a devenit cel mai scump fundas din lume, gruparea Southampton ajungand, miercuri, la un acord cu Liverpool, conform caruia il va transfera pe olandez la echipa lui Jurgen Klopp in schimbul sumei de 75 de milioane de lire sterline, la 1 ianuarie, relateaza BBC.

Southampton si Liverpool au anuntat transferul, fara sa precizeze suma. Gruparea Southampton a mentionat insa ca este vorba de o suma record pentru un fundas.

Van Dijk va fi legitimat la Liverpool in prima zi a perioadei de transferuri din aceasta iarna, 1 ianuarie. Olandezul va purta la Liverpool tricoul cu numarul 4.

Virgil van Dijk a fost dorit de Liverpool si la finalul sezonului trecut, insa atunci un eventual transfer a picat, iar clubul englez si-a cerut scuze pentru ca l-a abordat ilegal pe jucator.

Van Dijk a fost achizitionat de Southampton in 2015, de la Celtic Glasgow, in schimbul sumei de 13 milioane de lire sterline. El a semnat atunci un contract pe cinci ani.

Precedentul record la transferul unui fundas fusese stabilit in luna iulie, cand Benjamin Mendy (23 de ani) a fost achizitionat de Manchester City de la AS Monaco in schimbul sumei de 52 de milioane de lire sterline, potrivit news.ro.