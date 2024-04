Argentinianul Mariano Navone s-a calificat în semifinalele Țiriac Open 2024, după ce l-a învins pe conaționalul Francisco Cerundolo (principalul favorit al turneului ATP 250 de la București).

Partida dintre Navone (52 ATP) și Cerundolo (21 ATP) a început vineri, dar a fost întreruptă la scorul de 5-7, 6-4, din cauza întunericului.

Cei doi au deschis ziua de sâmbătă pe Terenul Central de la Năstase & Marica Sports Club, iar Mariano s-a impus dramatic, scor 7-5 în decisiv.

Navone a condus cu 3-0 și 4-1, Cerundolo a revenit câștigând de două ori la retur, dar nu a reușit să închidă partida cu serviciul. Mariano a bifat două break-uri și a obținut calificarea în penultimul act, după trei ore de joc.

Mariano Navone se va duela pentru un loc în finala Țiriac Open 2024 cu Gregoire Barrere (128 ATP), jucător care a obținut deja cinci victorii la București (două în calificări și trei pe tabloul principal).

În cealaltă semifinală se întâlnesc chilianul Alejandro Tabilo (41 ATP / favorit 4) și ungurul Marton Fucsovics (82 ATP).

