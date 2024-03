TENIS Vineri, 29 Martie 2024, 10:20

Începutul sub așteptări de 2024 a lăsat urme în loja lui Novak Djokovic, acolo unde nu-l vom mai vedea pe Goran Ivanisevic, antrenorul său de succes din ultimii ani. În căutarea aurului de la Jocurile Olimpice (singurul obiectiv important nerealizat până acum de Nole), liderul mondial ar putea face un sacrificiu important în acest sezon.

Novak Djokovic Foto: David GRAY / AFP / Profimedia

Djokovic ar putea sacrifica participarea la Wimbledon pentru a deveni campion olimpic la Paris

Despărțirea de Goran, antrenorul de succes alături de care Nole (36 de ani) și-a îmbogățit CV-ul cu nouă titluri de Grand Slam, nu s-ar fi produs în cele mai bune condiții.

Conform spuselor lui Craig Shapiro (reputat comentator al celor de la ESPN), despărțirea dintre Nole și Goran ar fi avut loc în urma unui moment tensionat.

Jurnalistul specializat în tenis, citat de Eurosport, vorbește despre un incident care ar fi avut loc înainte de înfrângerea surprinzătoare a lui Djokovic de la Indian Wells contra necunoscutului Luca Nardi (italianul se afla la acel moment pe locul 123 ATP, iar pe tabloul principal a ajuns în calitate de lucky loser).

Shapiro prezintă unele detalii cel puțin interesante: nemulțumit de gradul intensității cu care Djokerul se pregătea, Ivanisevic i-ar fi reproșat acest lucru liderului ATP. Ar fi fost picătura de la care a pornit furtuna, iar rezultatul final îl cunoaștem cu toții: despărțirea de Goran.

Nole, nefericit alături de Goran după nouă titluri de Grand Slam cucerite împreună

Conform essentiallysports, surse din anturajul lui Djokovic ar fi spus că sârbul „se simte nefericit alături de echipa sa”.

În 2024, Novak are 8 victorii, 3 înfrângeri și nu a câștigat vreun turneu ATP.

Campion la Wimbledon în 2001, Goran Ivanisevic a fost cooptat în echipa lui Nole în 2019, după ce îi mai antrenase în carieră pe Marin Cilic (2013-2016), Tomas Berdych (2016-2017) și Milos Raonic (2018-2019).

Djokovic a triumfat alături de Ivanisevic la următoarele competiții: Australian Open (de trei ori), Wimbledon (de trei ori), Roland Garros (de două ori), US Open (o dată), plus șapte titluri de categorie Masters (ATP 1000).

Aurul la Jocurile Olimpice pentru Serbia, marele vis al lui Djokovic

Craig Shapiro prezintă un scenariu cel puțin interesant pentru vara acestui an: Nole ar fi dispus să rateze prezența la Wimbledon pentru a fi în formă maximă la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cu sezonul de zgură încheindu-se (competițiile cu adevărat importante) după Roland Garros (finala va avea loc pe 9 iunie), Djokerul ar considera inoportun să facă trecerea pe iarbă (acolo unde în pofida înfrângerii din finala de anul trecut este mare favorit la câștigarea Wimbledonului), iar mai apoi să revină în complexul de la Porte d'Auteuil pentru a încerca cucerirea aurului olimpic.

Trecerea de la zgură la iarbă, iar apoi din nou la zgură ar putea fi una dificilă chiar și pentru un mare campion precum Nole.

Este cunoscut faptul că Djokovic a precizat în atâtea rânduri că marele obiectiv pentru 2024 este cucerirea medaliei de aur pentru Serbia. Este, în fapt, singura victorie importantă care lipsește din impresionantul CV al sportivului născut la Belgrad.

Djokovic spune că nu știe cine i-ar putea fi antrenor și că momentan nu se grăbește să caute unul

Prezent la un eveniment care a avut loc joi la Belgrad, Nole a fost întrebat de jurnaliștii din țara sa despre viitorul antrenor.

„Înainte de toate, Goran este un prieten pe viață, pentru mine și familia mea”, și-a început Djokovic discursul despre noul antrenor.

„Încă nu am o idee clară despre cine ar putea să fie noul antrenor sau dacă va fi unul. Am antrenori de când eram copil, acum încerc să simt de unul singur ceea ce am nevoie, cu ce mă simt eu cel mai confortabil în acest moment al vieții. Veți fi informați în cazul în care cineva se va alătura echipei mele”, a precizat Nole, citat de cunoscutul jurnalist sârb Sasa Ozmo.

De-a lungul carierei, Djokerul a lucrat cu antrenori precum Riccardo Piatti, Nikola Pilic, Todd Martin, Mario Ancic, Andre Agassi, Boris Becker, Radek Stepanek, Marian Vajda și Goran Ivanisevic.

Recordurile principale ale lui Novak Djokovic

Născut pe 22 mai 1987, la Belgrad, Djokovic deține în acest moment multe dintre recordurile din tenis, dar cele mai importante sunt următoarele trei: cele mai multe titluri de Grand Slam, cele mai multe turnee de tip Masters (ATP 1000) și cele mai multe săptămâni din postura de lider ATP.

Locul 1 ATP la finalul sezonului

1 Novak Djokovic 8

2 Pete Sampras 6

3 Roger Federer / Jimmy Connors / Rafael Nadal 5 etc.

Clasamentul titlurilor de Grand Slam

1 Novak Djokovic 24

2 Rafael Nadal 22

3 Roger Federer 20 (retras)

Clasamentul turneelor Masters

1 Novak Djokovic 39

2 Rafael Nadal 36

3 Roger Federer 28 (retras)

Săptămâni pe locul 1 ATP

1 Novak Djokovic 418

2 Roger Federer 301

3 Pete Sampras 286 etc.

Turneul Campionilor, cele mai multe titluri

1 Novak Djokovic 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2 Roger Federer 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3 Ivan Lendl 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

3 Pete Sampras 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

5 Ilie Năstase 4 (1971, 1972, 1973, 1975) etc.