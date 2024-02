​Turneul de categorie „ATP 500” de la Acapulco a rămas fără principalul favorit încă din runda inaugurală, după ce germanul Alexander Zverev a fost învins în trei seturi de compatriotul Daniel Altmaier.

Semifinalist în acest sezon la Australian Open, Zverev (6 ATP) a cedat după aproape două ore și jumătate de joc în fața sportivului de pe locul 57 mondial, scor 6-3, 3-6, 6-3.

Meciul a fost foarte echilibrat (câte 22 lovituri câștigătoare și 15 erori neforțate de ambele părți), iar Altmaier a fost mult mai atent în momentele importante și s-a impus, deși a câștigat mai puține puncte decât adversarul său (78-80).

Daniel venea după patru înfrângeri consecutive (cu Fils, Khachanov, Coria și Diaz Acosta), dar l-a învins pentru prima oară în carieră pe Zverev (care câștigase precedentele două întâlniri).

Never forget \uD83E\uDD29@daniel_altmaier secures the BIGGEST win of his career, knocking out top seed Alexander Zverev in Acapulco.@AbiertoTelcel | #AMT2024 pic.twitter.com/lyk8zL1kCk