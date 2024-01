​Novak Djokovic a fost testat serios de Taylor Fritz în primele două seturi ale partidei din sferturile Australian Open 2024, dar sârbul a jucat din ce în ce mai bine și a obținut calificarea în penultimul act al competiției de la Melbourne, scor 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.

Fritz (12 ATP) a condus cu 6-5 și 40-15 la retur, dar a ratat ambele mingi de set și Djokovic și-a adjudecat prima manșă la tiebreak, scor 7-3.

Nole a pierdut un game de serviciu în debutul setului secund, iar Taylor a egalat situația pe tabelă după ce a rezistat eroic în aproape toate gameurile în care s-a aflat la lansare. A fost 6-4 pentru american, după mai multe lovituri câștigătoare reușite cu reverul.

Djokovic a bifat primul său break din această partidă la începutul celui de-al treilea set, după ce ratase primele 15(!) oportunități. Acesta a fost și momentul în care sârbul s-a desprins de adversar. Până la finalul setului, Nole a mai pierdut doar două puncte cu serviciul și a reușit încă un break la 0 (6-2).

Liderul clasamentului ATP a fost primul care s-a impus la retur și în al patrulea set, Fritz a recuperat rapid breakul, dar Nole a forțat din nou și a închis partida cu serviciul (6-3).

