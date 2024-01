TENIS Marți, 16 Ianuarie 2024, 08:54

Iga Swiatek s-a calificat în turul doi la Australian Open 2024, lidera clasamentului WTA învingând-o în două seturi pe Sofia Kenin (campioană la Melbourne în 2020), scor 7-6(2), 6-2.

Iga Swiatek Foto: Jean Catuffe/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Sportiva din Polonia a avut parte de un prim set foarte dificil cu americanca Kenin. Iga a fost condusă de două ori cu break, dar a revenit de fiecare dată și s-a impus în tiebreak, scor 7-2.

Swiatek a accelerat în setul secund, a servit mult mai bine (a bifat și 5 ași) și a avut câștig de cauză, scor 6-2.

Meciul a durat o oră și 51 de minute.

Sursă video: Eurosport

De știut:

Swiatek și Kenin s-au întâlnit și în finala Roland Garros 2020, iar poloneză a câștigat atunci cu 6-4, 6-1.

Pentru Iga Swiatek urmează un meci cu Danielle Collins (finalistă la Australian Open 2022), după ce americanca a trecut de Angelique Kerber (revenită în circuit după ce a devenit mamă), scor 6-2, 3-6, 6-1.

Collins nu are deloc amintiri plăcute din meciurile cu Swiatek: în două dintre ultimele trei a câștigat doar câte un game (6-1, 6-0 pentru poloneză).

Ashleigh Barty, sursă de inspirație pentru Iga Swiatek

Swiatek a vorbit la conferința de presă despre Ashleigh Barty și modul în care a motivat-o aceasta să devină o jucătoare mai bună. Australianca, fostă lideră WTA, s-a retras din tenis la doar 25 de ani.

„Sper să o văd în curând pe Barty și sper să-i văd copilul. Ash mi-a schimbat mentalitatea în 2022. A fost o descoperire pentru mine. Eram și eu de 10, dar simțeam că ea are un tenis atât de grozav...

Chiar dacă știam ce va juca, tot era greu să joc împotriva ei și să câștig puncte. Ea m-a motivat. Nu este singurul motiv, dar am simțit că este unul dintre motivele pentru care mai târziu am devenit numărul 1 mondial.

Am simțit că am mai multă varietate. Am început să exersez astfel de lucruri doar pentru a putea juca împotriva ei. Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru ea. Nu știu dacă aș fi ajuns numărul 1 mondial dacă ea mai juca. A fost o mare inspirație” - Iga Swiatek.

Australian Open 2024 va avea loc în perioada 14-28 ianuarie. Campionii en-titre sunt Novak Djokovic și Aryna Sabalenka.