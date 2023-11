Cupa Davis Duminică, 26 Noiembrie 2023, 08:50

Jannik Sinner l-a învins în două turnee consecutive pe Novak Djokovic, iar Italia a obținut calificarea în finala Cupei Davis. La finalul întâlnirii de la Malaga, elevul lui Darren Cahill a încercat să explice performanța unică pe care a realizat-o.

Jannik Sinner Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Jannik Sinner nu știe cum a salvat cele trei mingi de meci consecutive cu Novak Djokovic

Sinner este primul jucător din istorie care îl învinge pe Djokovic după ce a salvat trei mingi consecutive de meci (la scorul de 4-5 și 0-40 în setul decisiv), iar italianul spune că nu știe nici el cum a reușit să facă acest lucru.

„Nu știu (cum a salvat cele trei mingi de meci - n.r.). Sincer chiar nu am habar. A fost un meci de tip rollercoaster, am început foarte bine. În setul al doilea, el a jucat mult mai bine decât mine. În setul al treilea, am încercat să servesc bine tot timpul, iar atunci când el a avut acele mingi de meci am reușit să accesez cel mai bun serviciu al meu.

Sunt fericit că am rămas în competiție. Am fost la un pas de a fi eliminați, dar iată că am reușit să trecem cu bine de acel moment critic în care aveau șansa să meargă mai departe

Înseamnă foarte mult (să-l învingă de două ori în 11 zile pe Djokovic - n.r.). Înainte de meci vorbeam despre faptul că astăzi vom avea un test foarte important. Apoi, cred că am gândit și o tactică bună și, evident, să o punem în aplicare este puțin diferit, dar cred că trebuie să fiu foarte mândru de modul în care am gestionat situația.

Sunt foarte fericit pentru echipă și mâine (duminică - n.r.) vom avea o mare oportunitate. Vom încerca să fim cât mai relaxați, păstrând zâmbetul, ceea ce este de asemenea important. Pentru mine este pentru prima dată când putem juca într-o finală de Cupa Davis, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi” - Jannik Sinner.

Italia - Serbia 2-1, în semifinalele Cupei Davis

Lorenzo Musetti - Miomir Kecmanovic 7-6(7), 2-6, 1-6

Jannik Sinner - Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego - Novak Djokovic / Miomir Kecmanovic 6-3, 6-4.

De știut:

Novak Djokovic câștigase 21 de simplu consecutive pentru Serbia în Cupa Davis. Ultima sa înfrângere data din 2011 (s-a retras în meciul cu argentinianul Juan Martin del Potro din semifinale). Ultimii care au reușit să-l învingă pe Nole pe teren în această competiție au fost spaniolii David Ferrer și Rafael Nadal (2009).

Italia se va duela în ultimul act cu Australia, finalistă pentru a 49-a oară în această competiție (a câștigat 28 de titluri, ultima oară în 2003).

Italia a câștigat Cupa Davis în 1976 și a jucat alte șase finale (1960, 1961, 1977, 1977, 1979, 1980 și 1998).

Cupa Davis 2023 - Componența celor două finaliste:

Australia: Alex De Minaur, Alexei Popyrin, Max Purcell, Jordan Thompson, Matthew Ebden. Căpitan: Lleyton Hewitt

Italia: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli. Căpitan: Filippo Volandri.