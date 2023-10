TENIS Marți, 31 Octombrie 2023, 08:59

​Iga Swiatek nu a început deloc bine primul ei meci de la Turneul Campioanelor 2023, dar sportiva din Polonia a revenit spectaculos și a învins-o categoric pe Marketa Vondrousova (campioana de la Wimbledon), scor 7-6(3), 6-0.

Iga Swiatek Foto: Jean Catuffe/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Iga Swiatek a învins-o pe Marketa Vondrousova la Turneul Campioanelor

Vondrousova (favorită 7) a condus cu 5-2 în primul set, dar a urmat un monolog al polonezei Swiatek (2). Fosta lideră WTA a câștigat 11 din următoarele 12 gameuri și a obținut victoria după o oră și 40 de minute.

Iga a stat mult mai bine decât adversara sa la capitolul lovituri câștigătoare (19-6), în timp ce Marketa a avut mari dificultăți la serviciu: a comis 5 duble greșeli și a câștigat doar 45% dintre punctele jucate cu primul serviciu și 30% cu cel de-al doilea.

De știut:

Iga Swiatek este a treia jucătoare din Era Open care câștigă cel puțin 20 de seturi cu 6-0 în sezoane consecutive. Doar Steffi Graf și Monica Seles (1991-1992) au mai reușit acest lucru.

Swiatek a bifat 21 de „bagels” (6-0) în 2023. Turneul de la Tokyo este singurul din acest sezon în care Iga nu a câștigat un set cu 6-0 sau 6-1.



În celălalt meci din Grupa Chetumal, Coco Gauff a surclasat-o pe Ons Jabeur, scor 6-0, 6-1.

Grupa Chetumal, clasament

1 Coco Gauff (favorită 3) 1-0 (victorii / înfrângeri) / 2-0 (seturi) / 12-1 (gameuri)

2 Iga Swiatek (2) 1-0 / 2-0 / 13-3

3 Marketa Vondrousova (7) 0-1 / 0-2 / 3-13

4 Ons Jabeur (6) 0-1 / 0-2 / 1-12.

​Grupa Bacalar, clasament

1. Aryna Sabalenka (1) 1-0 / 2-0 / 12-1

2. Jessica Pegula (5) 1-0 / 2-0 / 13-7

3. Elena Rybakina (4) 0-1 / 0-2 / 7-13

4. Maria Sakkari (8) 0-1 / 0-2 / 1-12.

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).