TENIS Marți, 31 Octombrie 2023, 08:36

​Ons Jabeur a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din carieră, sportiva din Tunisia câștigând un singur game în partida cu Coco Gauff de la Turneul Campioanelor de la Cancun (meci cedat cu 0-6, 1-6).

Ons Jabeur Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ons Jabeur, înfrângere severă cu Coco Gauff la Turneul Campioanelor 2023

S-au întâlnit favoritele trei (Gauff) și șase (Jabeur) într-un meci din faza grupelor fără istoric. Disputa a curs într-o singură direcție, iar victoria americancei s-a conturat în doar 57 de minute, scor 6-0, 6-1.

Ons a fost departe de forma sa bună, în principal problemele sale plecând de la serviciu: 40.9% puncte câștigate cu primul și 33.3% cu al doilea.

Mai apoi, jucătoarea din Tunisia nu a putut fi decisivă în niciun fel de la retur (a ratat toate cele trei mingi de break avute), iar la finalul partidei a câștigat doar 28 din totalul de 86 de puncte jucate în meci.

În vârstă de 29 de ani, Ons s-a aflat cel mai sus în ierarhia WTA pe locul 2 (27 iunie 2022), iar de-a lungul carierei a jucat în trei finale de Grand Slam, toate pierdute: Roland Garros (2022, 2023) și US Open (2022).

Rezumatul partidei dintre Coco Gauff și Ons Jabeur

Într-o altă partidă a zilei din Grupa Chetumal, Iga Swiatek (2) a trecut de Marketa Vondrousova (7), scor 7-6(3), 6-0.

Grupa Chetumal, clasament

1 Coco Gauff 1-0 (victorii / înfrângeri) / 2-0 (seturi) / 12-1 (gameuri)

2 Iga Swiatek 1-0/ 2-0 (13-3)

3 Marketa Vondrousova 0-1 / 0-2 (3-13)

4 Ons Jabeur 0-1 / 0-2 / 1-12.

Grupa Bacalar, clasament

1. Aryna Sabalenka (1) 1-0 / 2-0 / 12-1

2. Jessica Pegula (5) 1-0 / 2-0 / 13-7

3. Elena Rybakina (4) 0-1 / 0-2 / 7-13

4. Maria Sakkari (8) 0-1 / 0-2 / 1-12.

Turneul Campioanelor 2023 are loc în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, pe hard, la Cancun, Mexic. Are premii totale în valoare de $9.000.000, la start se află cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, iar campioana en-titre este Caroline Garcia (nu s-a calificat la ediția din acest an).