TENIS Vineri, 27 Octombrie 2023, 10:16

1

Sorana Cîrstea a pus capăt unui sezon în care și-a egalat cea mai bună performanță la turneele de Grand Slam (a ajuns în sferturi la US Open), iar joi a postat mai multe fotografii pe Instagram.

Sorana Cirstea Foto: Charles Krupa / AP / Profimedia

>> Sorana Cîrstea pune capăt unuia dintre cele mai bune sezoane din carieră

Sorana Cîrstea, vacanță la munte după un sezon foarte bun

Eliminată prematur de la Transylvania Open, Sorana (26 WTA) a plecat în vacanță și se relaxează într-un peisaj superb de munte.

„It's beggining to look a lot like... (n.r. Christmas). Prea devreme?”, este mesajul postat de Cîrstea pe Instagram.

Rezultatele Soranei Cîrstea în 2023

31 de victorii și 22 de înfrângeri a înregistrat Sorana în 2023, iar în total a încasat puțin peste 1,5 milioane de dolari.

Cluj-Napoca - Turul I

Beijing - Turul I

Ningbo - Turul II

US Open - Sferturi

Cincinnati - Turul II

Montreal - Turul II

Washington - Turul II

Wimbledon - Turul III

Eastbourne - Turul I

Birmingham - Turul II

Roland Garros - Turul I

Strasbourg - Turul I

Roma - Turul II

Reus - Campioană

Madrid - Turul II

Miami - Semifinale

Indian Wells - Sferturi

Dubai - Turul II

Doha - Turul I al calificărilor

Abu Dhabi - Turul I

Australian Open - Turul I.