Duminică, 10 Septembrie 2023

Prezent la tragerea la sorţi a tabloului principal al turneului Ţiriac Foundation Trophy de la București (WTA 125), Ilie Năstase a afirmat că până va muri se va lupta ca tenisul să recâştige baza care aparţine acum BNR.

Arena centrala din complexul BNR Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Ilie Năstase: „Până mor o să luăm terenurile înapoi, eu singur o să mă bat”

Fostul mare jucător de tenis a menţionat că sportivele sunt obligate să joace în „parcarea” de lângă sediul Federaţiei Române de Tenis.

„Din 2003 până în 2009 am avut un circuit de 30 de turnee. Am făcut circuitul la fete şi circuitul la băieţi. Şi domnul Ţiriac m-a întrebat: 'Năstase, tu unde vrei să îţi pui numele?' Ţi eu am spus 'păi, la fete, că eu sunt cu fetele şi tu cu băieţii'.

Şi uite că turneul continuă şi cred că le ajută pe fete şi eu cred că după mine şi domnul Ţiriac ar trebui să mai vină cineva să continue treaba asta.

Pentru că tot în parcare o să jucăm, pentru că domnul Isărescu nu o să cedeze. Pentru că terenul ăla e de la mama lui. Eu m-am născut acolo şi lângă terenul central era un nuc şi l-am sunat pe Isărescu şi i-am spus că mă doare un picior când a tăiat nucul ăla. Deci omul nu are treabă.

Din păcate, în România puterea civică nu există. Trebuia să mergem 20.000 de oameni la bancă acolo, pentru că ăla este locul tenisului. Am avut turneu 21 de ani, acolo am jucat meciurile de Cupa Davis, acolo e toată tradiţia.

La un moment dat se numea Arenele BNR Ţiriac Năstase, dar ne-a luat şi numele ăla. Dar sufletul nu poate să ni-l ia şi până mor o să luăm terenurile înapoi, vă garantez eu. Eu singur o să mă bat.

Banca nu e a lui, e a românilor, terenurile nu sunt ale lui, sunt ale românilor. Şi nu-i înţeleg pe români de ce nu se revoltă. De ce? Eu ştiu ce am făcut pentru ţara asta, dar el ce a făcut? Pun şi eu o întrebare” - Ilie Năstase, citat de Agerpres.

De știut despre turneul Țiriac Foundation Trophy

Turneul de tenis Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii de 115.000 de dolari şi 160 de puncte WTA, se desfăşoară între 10 şi 17 septembrie la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti.

Nouă românce au fost acceptate direct pe tabloul principal: Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Andreea Mitu, Patricia Maria Ţig, Alexandra Cadanţu-Ignatik, Ilina Amariei, Irina Fetecău, Irina Bara și Anca Todoni.

Alte românce vor evolua în calificări: Cristina Dinu, Maria Sara Popa, Andreea Prisăcariu şi Eva Maria Ionescu.